Noel Gallagher, alt-J, David Byrne, Bomba Estéreo… entre las nuevas confirmaciones de Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live anuncia nuevos nombres para su edición de 2018, que tendrá lugar entre los días 12 y 14 de julio en Kobetamendi. Tras confirmar a Gorillaz y The xx, el macrofestival bilbaíno confirma en su cartel a Noel Gallagher, alt-J, David Byrne, Bomba Estéreo, Triángulo de Amor Bizarro, Mexrrissey, Parquet Courts y Borrokan.

Precisamente hoy 24 de noviembre se publica ‘Who Built the Moon?’, el nuevo disco de Noel Gallagher’s High Flying Birds, muy esperado tras la llegada de singles como ‘Holy Mountain’ y también tras el éxito del disco de su hermano. El ex integrante de Oasis se suma así a un programa de artistas, el de Bilbao BBK Live, que también han publicado álbum notablemente en 2017, como son alt-J y su ‘Relaxer‘, The xx y su ‘I See You‘, Gorillaz y su ‘Humans‘, Bomba Estéreo y su ‘Ayo‘ o Parquet Courts, que han publicado un ‘Milano’ junto a Daniele Luppi y Karen O.

Las nuevas confirmaciones de Bilbao BBK Live llegan de la mano de una oferta de bono de 72 horas, que finaliza el lunes a las 12 del mediodía.

El cartel queda, por ahora, así:

GORILLAZ

THE XX

ALT-J

DAVID BYRNE

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

BOMBA ESTEREO

TEMPLES

PARQUET COURTS

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO

MEXRRISSEY

BORROKAN

…