Sufjan Stevens / The Greatest Gift

Los célebres discos de villancicos de Sufjan Stevens son una delicia desde el punto de vista de fan, con sus cuidadas ediciones, sus curiosidades y sus buenos puñados de bonitas canciones. Pero, la verdad, esta ¿mixtape? (esa etiqueta que sirve para todo) ‘The Greatest Gift’ sí que es un auténtico regalazo desde el punto de vista artístico. Para empezar nos presenta cuatro bonitos inéditos recuperados de las sesiones del sobresaliente ‘Carrie & Lowell’: ‘Wallowa Lake Monster’, en la que vuelve a tocar emotivamente el abandono por parte de su madre; ‘The Greatest Gift’, cuyo mensaje de amor fraternal encaja perfectamente en su concepto de canción navideña; y ’The Hidden River of My Life’ y ‘City of Roses’, en las que también rememora recuerdos felices de los veranos con su madre en Oregón –casi parece que en algún momento se ha llegado a plantear continuar con aquel fantasioso proyecto de dedicar un disco a cada estado de su país–.

A excepción de la primera, una auténtica maravilla que propulsa el universo acústico de su último disco solo al espacio exterior que mostró en el reciente ‘Planetarium’, ninguna de estas canciones se antoja imprescindible, aunque son preciosas, sin duda. Pero puestas al lado de las sobrecogedoras e imperfectas versiones domésticas –grabadas con un smartphone– de ‘John My Beloved’ y ‘Carrie & Lowell’, queda claro que rehusó a ser completista para entregar lo mejor. En cuanto a los numerosos remixes que completan esta obra, los resultados son más interesantes que sorprendentes. Destacan sobre todo el que el propio Sufjan hace de ‘Drawn to the Blood’, que ofrece una dimensión sideral que enlaza con la citada ‘Wallowa Lake Monster’, la estupenda progresión indietrónica con la que 900X recrea ‘4th of July’ y los de Helado Negro para ‘Death with Dignity’ y ‘All of Me Wants All of You’: Roberto Lange parece comprender a la perfección la idiosincrasia del mundo creativo de Stevens y traslada ambos cortes al lenguaje de ‘The Age of Adz’. También es de agradecer que recupere la rareza ‘Exploding Whale’ –single igualmente concebido en esta era que solo se editó en 7”– en la versión de Doveman –Thomas Bartlett ya produjo parte de ‘Carrie & Lowell’–.

‘The Greatest Gift’ es por tanto un complemento perfecto a ‘Carrie & Lowell’, completando el cancionero de la época y trasladando la emotividad confesional de su perfil acústico a otras dimensiones más expansivas e iconoclastas. Gracias por demostrar que los discos navideños pueden tener sustancia y sentido, Sufjan. Ahora, a por más nueva música, por favor.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Wallowa Lake Monster’, ‘The Greatest Gift’, ‘Drawn To The Blood – Sufjan Stevens Remix’, ‘John My Beloved – iPhone Demo’

Te gustará si: no te conformas con el perfil acústico de Sufjan y te interesa su faceta electrónica.

