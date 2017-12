El clip de ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift es superado en visitas por ‘Mayores’ de Becky G

Sorpasso sorpresa: prácticamente sobre la bocina, se ha producido un vuelco en las cifras de visualizaciones de vídeos en Youtube y ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift no será, salvo arrebato final de sus fans, el clip de una artista femenina más visto del año 2017. Y la responsable de arrebatarle tal honor no es otra que Becky G, que junto a Bad Bunny interpreta una ‘Mayores’ que en estos momentos va camino de alcanzar los 790 millones de reproducciones. Supera por tanto en algo menos de 15 millones al icónico vídeo que presentó la era ‘reputation’ de la ex-cantante country, con cerca de 776 millones de streams.

Publicada un mes y medio antes, el éxito de ‘Mayores’ ha sido más paulatino, mientras que el de Taylor fue más explosivo. No en vano, logró supera el récord del vídeo más visto en las primeras 24 horas en la historia de Youtube. Ambas canciones, curiosamente, se han visto envueltas en cierta controversia: la de Taylor, por ser un rotundo cambio en la imagen de buena chica de Swift y sobre todo por tirar beef a Kanye West, Kim Kardashian, Calvin Harris y todo Perry (je); la de Becky, porque algunos sectores han interpretado su mensaje como una supuesta incitación a la pederastia. Nuestra compañera Mireia Pería, por su parte, se mostraba indignada con la canción por el hecho de que la artista plegara en su letra a las fantasías sexuales masculinas (está escrita y producida por 7 hombres, 0 mujeres) sobre felaciones.

En todo caso, este es un vuelco inesperado que sobre todo confirma la pujanza de la música de inspiración latina en todo el mundo en un año en que ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha sido el gran hit del año por delante de temas de artistas anglosajones como Ed Sheeran, Katy Perry o la propia Taylor Swift.