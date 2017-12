Lady Gaga confirma que en 2018 realizará una residencia en un hotel de Las Vegas

Confirmando los recientes rumores, Lady Gaga ha anunciado en Twitter que realizará una residencia artística en un hotel de Las Vegas, ofreciendo actuaciones cada noche durante un período de tiempo limitado. Comenzará exactamente dentro de un año, en diciembre de 2018 y con ella Gaga asegura que cumple un sueño.

“Es el territorio de Elvis, Elvis, Tony Bennett and Frank Sinatra, el Rat Pack, Elton John, Judy Garland y Liza Minnelli” –también de Britney Spears, Cher y Mariah Carey en los últimos años, añadimos nosotros–, “y estoy abrumada por formar parte de ese histórico elenco y tener el honor de crear un show como nunca se haya visto antes en Vegas”, dijo en una rueda de prensa, según recoge Billboard. Ese espectáculo podría basarse en su lado más pop, el que muestra en sus giras por estadios, pero también, teniendo en cuenta los referentes que cita, podría dar rienda suelta a su faceta más clásica, la demostrada en su álbum de duetos con Tony Bennett o su sobrado talento para adaptar sus temas al piano. Parte del repertorio de ‘Joanne’ podría adaptarse especialmente bien a ese formato.

Precisamente la gira europea de ‘Joanne’ se pondrá en marcha en poco más de dos semanas, los días 14 y 16 de enero en Barcelona –aún quedan entradas disponibles–, después de que hubiera de posponerla para recuperarse de unos fuertes dolores de espalda de carácter crónico. Cuando finalice, a finales de febrero, se tomará un descanso de la música, y ya sabemos hasta cuándo.

The rumors are true! I will have my own residency at MGM’s Park Theater. Get ready for a brand new show!! It’s been my lifelong dream to be a Las Vegas girl, I’m so overjoyed! LOVE YOU LITTLE MONSTERS WE DID IT, MEET ME IN Las Vegas!! #LasVegasGoesGaga pic.twitter.com/UhPdW5wgXu

— Lady Gaga (@ladygaga) December 19, 2017