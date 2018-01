La “finura” con la que Bruno Mars le está comiendo la merienda a Justin Timberlake

Justin Timberlake y Bruno Mars se parecen. De hecho, puede decirse que ambos compiten en ligas muy parecidas, y solo entre ellos. Ambos cantan y bailan, a ambos les inspira -y de manera fundamental- Michael Jackson y ambos han protagonizado (Bruno Mars) o protagonizarán (Justin Timberlake) la Super Bowl. Pero hay más. En 2013; Mars firmó el disco más vendido del año; Justin, el segundo. En 2015, Mars interpretó la canción más vendida del año… ¿adivináis quién lo hizo el año siguiente? Además, tanto Mars como Timberlake operan de manera muy parecida, pues ambos suelen hacer “lo mismo de siempre”: el primero se dedica a recuperar fielmente sonidos antiguos de los 80 y 90, mientras el segundo trabaja incesantemente con los mismos productores desde su debut en 2002, en su caso, Timbaland y The Neptunes. Casualmente, ambos han publicado, esta semana, single (casi) a la vez.

‘Finesse’ y ‘Filthy’ no podrían ser canciones más diferentes. Por un lado, ‘Finesse’ es un homenaje absoluto al “new jack swing” de los 90, al sonido de TLC, Salt N’ Pepa y New Edition, cuyo videoclip es otro homenaje a un popular programa de televisión estadounidense de la época llamado ‘In Living Color’; por el otro, ‘Filthy’ es una producción (supuestamente) moderna, experimental, cuyo videoclip de hecho muestra la exhibición de un nuevo robot bailarín en un auditorio, por parte de un Justin cual Steve Jobs presentando el nuevo cacharro al mundo. Pero ‘Finesse’, reeditada ahora junto a Cardi B, no es una canción nueva, pues pertenece a ’24K Magic’, el último disco de Mars, editado en noviembre de 2016. Sin embargo, ‘Filthy’ sí lo es, pues es el primer adelanto del nuevo disco de Timberlake, ‘Man of the Woods’, que se publica el 2 de febrero. Y a pesar de la novedad, es Mars quien se está llevando el gato al agua con ‘Finesse’ y no Justin con ‘Filthy’. ¿Qué está pasando?

‘Filthy’ no es una canción fácil. De hecho, es un single ultra arriesgado por parte de Timberlake, que viene de la ñoñería de ‘CAN’T STOP THE FEELING!’ y además suele optar por canciones más clásicas cuando presenta disco (‘Suit & Tie’, ‘Take Back the Night’). En su lugar, ‘Filthy’ es prácticamente incomprensible, hasta el punto que es muy difícil quedarse con una melodía, una frase sugerente o un ritmo pegadizo tras varias escuchas. ‘Finesse’ es todo lo contrario, pues reproduce al cien por cien un sonido familiar en la conciencia del público desde hace décadas, pero lo hace ahora añadiendo la colaboración de una artista de rabiosa actualidad como es la rapera del momento, Cardi B. Donde Timberlake se ha esforzado y arriesgado, Mars ha optado por lo seguro, y a quien le ha funcionado es al segundo. ¿Hay pocas ganas de Timberlake -sobre todo tras su polémica con Black Lives Matter– o es que Mars tiene mucha suerte? ¿Ambas?

Solo hay que atender a las cifras: ‘Filthy’ lleva 10.814.608 visualizaciones en Youtube a día de hoy; ‘Finesse’, 33.855.576 visualizaciones, es decir, triplica los números de Justin con una canción antigua -de la que por cierto no se ha tocado un ritmo, una nota, nada- y con un vídeo que además salió el día anterior. En Spotify USA, ‘Finesse’ suma actualmente 1 millón de reproducciones diarias, mientras ‘Filthy’ no llega al millón (805.467). En iTunes, ‘Finesse’ es top 1 y ‘Filthy’ top 2. Es verdad que Cardi B está en la cresta de la ola y que el vídeo retro es una pasada, ¿pero tan mal lo está haciendo Justin? ‘Filthy’ no es ‘Cry Me a River’, pero tiene ritmo, algunos dirían incluso que es sexy, y su vídeo se deja ver. Sin embargo, parece que el público prefiere un “new jack swing” en 2018 que una modernidad de Justin Timberlake con vídeo futurista. Tanto ‘Finesse’ como ‘Filthy’ molan, pero la “finura” con la que Bruno Mars le está comiendo la merienda a Justin Timberlake… eso sí es “sucio”.