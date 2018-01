Yung Beef / Kowloon Mixtape

En mitad de uno de esos recurrentes “cualquier tiempo pasado fue mejor/hoy en día los jóvenes tal y cual” que pueblan los encuentros familiares de las recién terminadas Navidades, vi cómo uno de mis primos le ponía a su padre ‘Ready pa morir’ en un intento de convencerle de que la canción protesta sí seguía viva. El pobre hombre miraba a su hijo como si le estuviese asegurando que ‘Sarandonga’ es death metal. Una reacción ante el trap es, con frecuencia, la indignación de ese padre que se llevaba las manos a la cabeza; otra, más común entre el mundo melómano, es tener al trap y a los traperos como objeto de mofa. Pero luego, Los Planetas meten letra de Yung Beef en ‘Islamabad‘, le suben al escenario… y ya los que se mofan no saben a qué atenerse. Si perteneces a este grupo, aquí una respuesta: quizás, si ese ‘Mi Chulo’ de El Último Vecino que alabas es tan buena –que lo es–, puede que tenga que ver el hecho de que el tema(zo) de La Zowi sea la canción original. Hay muy buenas ideas en el trap (y muy malas, claro, como en cualquier lado) pero, al comparar los comentarios en el videoclip de ella y los comentarios en el de ellos, se ve claramente el prejuicio y la incapacidad para reconocer estas buenas ideas –en el caso de ellas, se suele añadir además un tono bastante machista–.

El caso es que el trap ha desembarcado en la escena española a hostia limpia -no esperábamos menos- y, a pesar de las contradicciones que también se encuentran en él, es de agradecer el soplo de aire fresco que Yung Beef, Las Vvitch, Somadamantina, Pimp Flaco, Tania Chanel (¿dónde estás?), Kinder Malo, etcétera, han ido trayendo tanto a la escena como a la propia industria musical –recomendable al respecto esta reseña que mi compañero Raúl hizo del álbum debut de PXXR GVNG–. Precisamente de la última mixtape de Yung Beef es de lo que nos ocupamos ahora: ‘Kowloon Mixtape’, con gran peso de Enry K en la producción y editada dentro del sello La Vendición, presenta seis nuevos temas. Se abre con uno de los más inmediatos, ‘Fly Shit Only’ (¿referencia a la canción homónima de Future?). Aquí, el ganchazo “tengo un swag volador/puta, no identificado” se pasea por una base cercana al chill-out que a Fernando le sienta como un guante. AC3 y Lil Moss se le unen en el siguiente corte, ‘No Importa’ (el primero repetirá, ahora junto a El Mini, en ‘Gucci Store’).

Y llega la que es todo lo contrario con respecto a ‘Fly Shits Only’ en cuanto a tono: la contundente ‘No Fucks‘, que de primeras seguro que espanta a quienes esperan un rollo más suave, pero que con las escuchas se convierte en la ganadora de esta mixtape para quien esto escribe. Las onomatopeyas de Yung Beef superponiéndose al agresivo fraseo del estadounidense 6ix9ine (al que luego se suman los versos del granadino) producen, sobre un beat casi conspiranoico, un resultado bastante imponente… y, aunque no sé si era la intención, me atrevería a decir que hasta sugerente-sexual.

Esta producción de Lex Luger se continúa con ‘Gucci Store’ y, antes, con ‘GPS’, más cercana al estilo chill de antes, y con alguna que otra frase (“estoy buscando una hija de puta/que quiera drogarse mientras me la chupa”) que indignará a quien no esté familiarizado con este contexto. La pequeña colección de temas se cierra con ‘Pluggg’, toda una declaración de intenciones. De nuevo junto a El Mini, y con producción de Gezin, en este final vuelve el punto paranoico que se intuía en la música de ‘No Fucks’, pero aquí acentuado, especialmente con la repetición una y otra vez de esa frase en el estribillo. ‘Pluggg’ tiene, por otro lado, momentos (“ella quiere que la invite, pero a mí me invitan, yo soy más hoe”) que podrían dar una idea como respuesta a quienes hayan tenido un eye-rolling de cojones con la letra antes mencionada de ‘GPS’ .

‘Kowloon Mixtape’ supone, por tanto, una forma de Yung Beef de experimentar un poco con el sonido, a la vez que también sigue entregando lo que sus seguidores quieren, pero, sobre todo, supone una forma de ir modelando más su personal estilo. Más allá de postureos y de análisis pijos sobre su figura (googleas un poco y te salen veinte), sigue siendo interesante escuchar lo que el trapero granadino quiere contar, y cómo quiere contarlo. Y que no teman aquellos a los que ‘Kowloon’ les haya sabido a poco: queda nada para poder escuchar al completo ‘A.D.R.O.M.I.C.F.M.S. 4’, él mismo anunciaba hace unos días que el 1 de febrero llegará a Spotify. Y sí, yo creo que ‘Ready Pa Morir’ puede entenderse como una canción protesta. Y, si eso equivale a que ‘Sarandonga’ sea death metal… por favor, una petición en Change.org para que In Flames versionen a Lolita.

Yung Beef actúa en Caprichos de Apoo, en la Sala Apolo de Barcelona, el próximo 10 de febrero.

Calificación: 6,4/10

Lo mejor: ‘No Fucks’, ‘Fly Shit Only’

Te gustará si te gusta: Pimp Flaco, Future, Dellafuente, Young Thug

