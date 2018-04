Troye Sivan, ganándose el premio a campaña más frustrante de 2018. ¿Dónde está su disco?

Troye Sivan se está ganando el premio a la campaña comercial más frustrante de 2018. El australiano puso la miel en los labios a sus fans el pasado mes de enero publicando, en un periodo muy corto de tiempo, el sencillo principal de su disco, ‘My My My!’ -con erótico videoclip incluido- y la preciosa balada ‘The Good Side’ y posteriormente presentando ambas canciones en Saturday Night Live.

Sin embargo, nada más se ha sabido. Desde que Trivan apareció en SNL han pasado casi tres meses y todavía no hay título para el disco, ni fecha de lanzamiento concreta, ni segundo single oficial cuando ‘My My My!’, que solo ha registrado posiciones decentes en Bélgica (1), Australia (14) y Nueva Zelanda (25), está ausente en las listas de todo el mundo desde hace tiempo. Pero más incomprensible es que no haya ni rastro del disco cuando Sivan ya ha realizado varias “listening sessions” presentando el álbum a sus fans, por lo que se entiende que el álbum ha de estar terminado o casi. En febrero, el cantante llegó a fechar su disco -aunque de manera insegura- “antes de mayo”… y ya es casi mayo. ¿Se avecina disco sorpresa?

Sivan ha reconocido que el álbum estaba lejos de estar completado cuando actuó en Saturday Night Live, pero que no quería dejar pasar la oportunidad de actuar en el famoso “late night” (era su debut y es uno de los programas más importantes de Estados Unidos). Sin embargo, nada explica estos tres meses de silencio total en cuanto a novedades sustanciales. Sus fans han tenido que conformarse con vagas entrevistas sobre el sonido del disco (ser más “ligero”), numerosos “remixes” de ‘My My My!’ sin interés, una canción para ‘Love, Simon’ que de hecho es un descarte del disco anterior y un recital de ‘Mystery of Love’ de Sufjan Stevens para DAZED totalmente chanante que ha rozado la vergüenza ajena.

Puede que Sivan guarde un as en la manga… o un par de cara al lanzamiento de su disco. El cantante ha confirmado que Ariana Grande estará en él, y ha hablado en una entrevista con Popjustice sobre el tema más pop del álbum, ‘Bloom’, que compara con la Katy Perry de ‘Teenage Dream’… y de la que parece haber dado una pista en Twitter hoy 23 de abril, tuiteando una flor. El autor de ‘YOUTH’ sí ha afirmado que está muy “orgulloso” del álbum, pero es una pena que, tres meses después de desplegar parte de su maquinaria promocional, las cosas estén tan paradas con el disco y sus fans no tengan nada realmente nuevo que llevarse a la boca… ¡Ni Lorde nos hizo sufrir tanto!

Troye Sivan on his Instagram story pic.twitter.com/RUuYY8rnsP — Troye Sivan Updates (@TroyeSivanUpdts) April 13, 2018