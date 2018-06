La Canción del Día: Charli XCX referencia Barcelona y la Coca-Cola en la pro-PC Music ‘Focus’

Charli XCX no para. Cuando todavía no nos hemos recuperado del lanzamiento de su último single, ‘5am in the Morning‘, para el que estrenaba nuevo vídeo esta misma semana, la cantante ha subido otro single con dos temas a las plataformas de streaming. El principal se llama ‘Focus’ y está embadurnado de los sonidos PC Music con los que tanto ha jugado especialmente después de la edición de ‘Sucker’, por ejemplo en su excelente última mixtape, ‘POP 2‘.

‘Focus’ es una co-producción de A.G. Cook y el dúo sueco Jack & Coke llena de sonidos burbujeantes, momentos próximos al trance y bajos al borde de la distorsión, en la que Charli XCX canta una y otra vez sobre la necesidad de “concentrarse en el amor”, dejando una rima tan improbable como pizpireta: “Make it pop, Coca-Cola / Keep it hot, Barcelona”. Otra canción pegajosa precisamente como el mismo refresco que se añade a su nutridísima colección de “greatest hits”, que hay que ir pensando en actualizar.

El segundo tema se llama ‘No Angel’, es una producción de Invisible Men y Salt Wives, y es más bien una actualización de ‘Fancy’, su hit junto a Iggy Azalea. El título, curiosamente, se contradice con el de otra mixtape de Charli, ‘Number 1 Angel‘.