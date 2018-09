Sesión de Control: La Estrella de David, Alice Wonder, Eva Ryjlen, Alizzz, Tulip, Dadalú, Cosmo K, Flores, Balún, Planeta No

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades más interesantes del panorama alternativo y/o independiente nacional y latinoamericano (con especial presencia de estos, en esta ocasión). Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Hoy añadimos en ella nuevas canciones y lanzamientos de La Estrella de David, Alice Wonder, Eva Ryilkjen, Alizzz, Tulip, Dadalú, Cosmo K, Flores, Balún, Planeta No. Foto exterior, Eva Ryjlen; foto interior, La Estrella de David.

La Estrella de David

David Rodríguez es uno de los personajes más insólitos y singulares de la escena indie nacional, primero con Bach Is Dead y luego con Beef. Y, además de sus proyectos con Joe Crepúsculo o como productor habitual de La Bien Querida, su proyecto en solitario La Estrella de David ha contribuido a agrandar su pequeña leyenda, con discos como ‘El primer disco’ (2007, reeditado en 2016) y ‘Maracaibo’ (2011). Nada menos que 7 años después de aquel, David tiene listo su nuevo álbum, titulado ‘Consagración’. Lo publica Sonido Muchacho (en co-edición con Terranova e Hi-Jauh USB?) el día 19 de octubre y ya podemos escuchar un primer adelanto llamado ‘Noches de blanco satán’ y, con cierta explosión “planetera” y una alusión directa a la cocaína, presenta una estructura sorprendente.

Eva Ryjlen

La que fuera mitad del dúo Idealipsticks, un proyecto de rock á-là-The White Stripes que obtuvo cierta repercusión en la primera mitad de esta década y que ponía punto final a su carrera el año pasado, tiene su debut en solitario bajo el brazo. Se publica el 28 de septiembre bajo el título de ‘Violencia posmoderna’ y, a tenor de lo escuchado en ‘Santa Fe’, su primer adelanto estrenado en primavera, hará levantar las orejas a los fans de Ángel Stanich o incluso de la primera Christina Rosenvinge, la de Los Subterráneos. Hoy mismo Eva Ryjlen ha estrenado en Radio 3 ‘Caer’, su segundo single.

Flores

Flores es el proyecto personal de Oriol Flores Arisa, batería del grupo donostiarra Izaro que también ha ejercido como tal en la banda de Miqui Puig. Ha grabado su primer disco con producción de Yon Vidaur (de Bassmatti & Vidaur, productor también de Ama o El Palacio de Linares), un ‘Azul casi gris’ que se publica este viernes, 14 de septiembre, vía LAV Records (sello del antes citado Miqui Puig). Flores maneja una amplísima paleta de estilos, que van del disco acústico a lo The Whitest Boy Alive de ‘A Marte’ al jangle-pop a lo Prefab Sprout de ‘Llueve en Donostia’, en la que además cuenta con la colaboración de Álvaro Martínez, de Templeton.

Alice Wonder

La de Alice Wonder es otra de esas historias de artistas que consiguen atención gracias a personales versiones de canciones de otros artistas (Bon Iver, Rihanna, Lykke Li, The Black Keys, etc.) en vídeos (en su caso, Instagram). Pero más allá de su negra voz, esta artista afincada en Madrid demostró con su EP ‘Take Off’ y su composición titular, una preciosa balada que supera la friolera de 3’5 millones de reproducciones en Spotify. De ahí que su álbum debut, ‘Firekid’, sea tan esperado. Un disco publicado el pasado viernes en el que alterna querencia R&B, dream rock paisajista a lo Daughter y bases electrónicas. El próximo día 19 de septiembre estará presentando este nuevo álbum en el Festival Tribu de Burgos.

Planeta No

En el especial que nuestro colaborador Nuclear Sí dedicaba al nuevo pop chileno en 2015 no faltaban Planeta No, un trío de Concepción que facturaba un pop tan cargado de guitarras como de sintetizadores, cuya querencia por la estética ochentera y su perfil bedroom dancing podríamos comparar con nuestros Miss Caffeina. Tres años después de su álbum debut ‘Odio’ y tras algún single llamativo publicado entre medias como ‘Maricón Zara’ –envuelta en cierta polémica con Alex Anwandter–, ahora vuelven en formato ampliado (son cinco) y con un flamante ‘Peligro’, más contundente y bailable que nunca y enarbolando una producción más contemporánea.

Alizzz

Impulsado, evidentemente, por sus trabajos con C. Tangana, el productor barcelonés Alizzz no deja de escalar en su carrera y situarse como un referente internacional. Ahora, tras editar un fantástico EP como ‘Ascension‘, producir parte del último disco de Javiera Mena y después de que la artista Doja Cat (sí, la del viral ‘Mooo!’) haya empleado su tema ‘In Chains’ en un tema de su debut para la multinacional RCA, también hemos conocido que un poderoso inédito suyo, ‘Flex’, ha sido incluido en una plataforma tan poderosa como es la BSO del simulador de fútbol ‘Pro Evolution Soccer 2019’, uno de los videojuegos más importantes del momento. No cabe duda de que Cristian Quirante se dispone a hacer cosas muy grandes.

Balún

Establecidos en Brooklyn, Balún es un cuarteto de músicos puertorriqueños con más de una década de bagaje: en 2006 publicaban su primer disco de indietrónica, ‘Something Comes Our Way’, íntegramente cantado en inglés. Tras ‘Memoria textil’, un segundo álbum lanzado en 2010 y ya en español, les ha llevado 8 años publicar su continuación, un ‘Prisma tropical’ mucho más ambicioso en cuanto a sonido (mucho más orgánico y expansivo) y que está acaparando notable atención en toda América gracias a su single ‘La nueva ciudad’, que ha tenido gran repercusión.

Tulip

El tradicional concurso de maquetas del colectivo Autoplacer, con sede en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, en Madrid, ha tenido este año como ganadores a Tulip. Se trata de un interesante cuarteto vigués al que veníamos siguiendo la pista desde tiempo atrás, gracias a las 4 brillantes canciones de su EP debut. Indie pop de la escuela C-86 pero con gran frescura, que presentarán en el festival Autoplacer 2018, a celebrarse el próximo 22 de septiembre y en el que actuarán también Doble Pletina, Putochinomaricón, Cuchillo de Fuego, Las Odio o los peruanos Laikamorí, entre otros.

Tulip EP by TULIP

Dadalú

Surgida en la primera ola de música independiente de Chile, junto con Javiera Mena, Alex Anwandter, Gepe o Dënver, Dadalú debutaba en 2011 en ‘Período’. Desde entonces, sorprendentemente, ha venido publicando apenas algunos EPs y singles sueltos, pero no se puede decir que haya sido en balde: el mismísimo Gonzales la escogió a ella junto a otros 5 artistas de todo el mundo (entre más de 700 solicitudes) para su iniciativa The Gonzervatory, un taller de composición de una semana en París. Allí Dadalú pudo mostrar su talento y contar con él en directo una de sus canciones, ‘Conocerte más’, también incluida en el EP que acaba de publicar ‘Tiempo negro’, en el que demuestra su singular capacidad de alternar pop naíf, soul y rap.

Bandalos Chinos

Formados en 2009 en Beccar, Argentina, este sexteto factura un pop decididamente bailable con un elegante punto de sofisticación funk, al estilo de los australianos Parcels o incluso Phoenix. Tras su debut homónimo de 2012 y un par de EPs, acaban de lanzar este agosto ‘BACH’, un disco producido por Adán Jodorosky en el que perfeccionan esa pretensión sonora con canciones tan certeras como ‘Vámonos de viaje’ o ‘Demasiado’, que merecen la máxima atención.

Cosmo K

Terminamos con una noticia que es, a la vez, mala y buena: el trío madrileño Cosmo K, una de las mejores noticias del underground reciente de la capital, se disuelve. Tras un mini LP publicado el año pasado por el sello barcelonés Snap! Clap! con canciones tan estupendas como ‘Guapura’, ‘Ex’ o ‘120 cintas de vídeo’, a medio camino de The Moldy Peaches y Vainica Doble, se separan… aunque no sin antes obsequiarnos con una última colección de canciones. En este caso Discos de Kirlian, asociados para la ocasión con Aplasta Tus Gafas de Pasta, publica el próximo 10 de septiembre su ‘Último disco’, que ya han avanzado con este ‘Suicidio’.

Nota sobre la playlist en Spotify: en el momento de elaborar la playlist no están disponibles las canciones de Flores, Tulip y Cosmo K. En el caso de estos últimos, se incluye ‘Guapura’, de su primer disco. Todas ellas serán añadidas tan pronto lleguen a la plataforma.