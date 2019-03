Las Mejores Canciones del Momento: marzo 2019

Anni B Sweet / Buen viaje: Primer single, psicodélico pero inmediato, del disco en castellano que lleva años preparando Anni B Sweet. La espera ha merecido la pena.

Mujeres / Romance romántico: Otra gran píldora pop de los garajeros Mujeres, que acaban de sacar EP en Sonido Muchacho, el sello de Carolina Durante, Los Nikis, La Plata o Airbag.

Cupido / Autoestima: Aparte de ‘No sabes mentir’, el primer disco de los exitosos Cupido incluía esta maravilla de R&B en la que Pimp Flaco canta sobre ser demasiado guapo.

Confeti de Odio / Hasta romper el móvil: Contagioso tema de urban el que se ha marcado el proyecto de Lucas de Laiglesia, normalmente más anclado en el indie pop.

One Path, KICKBOMBO / Rompe: Bailable primer adelanto del que se considera el primer disco oficial de One Path, tras varios años entregado a la mixtape y el tema suelto dentro de la música urbana.

Novio Caballo / Jesús es negro: Desde Castellón y Mushroom Pillow, Novio Caballo gustará a los seguidores de León Benavente o El Columpio Asesino.

Carly Rae Jepsen / Now That I Found You: Nueva entrega electropop de la intérprete de ‘Call Me Maybe’, ahora con una serie de beats noventeros que Dua Lipa ya habría convertido en macrohit.

Miss Caffeina / Prende: Segundo single oficial de ‘Oh Long Johnson‘, actual número 1 de ventas en nuestro país, con guiños a la música de baile de los 70, los 80 y los 90.

Carolina Durante / Joder, no sé: Primer sencillo oficial del que será el disco de debut de Carolina Durante en Sonido Muchacho, con distribución de Universal.

The Cranberries / All Over Now: Primer single del disco póstumo de Dolores O’Riordan, en el que tanto funcionan pre-estribillo y estribillo como el riff de guitarra de Noel Hogan.

Kero Kero Bonito / Swimming: Rescate del último álbum de Kero Kero Bonito en el que no parecía ser una de las mejores composiciones del largo, pero finalmente sí.

Spellling / Under the Sun: La californiana Tia Cabral (“la bruja del pop”) llega a su segundo disco, que incluye canciones tan magnéticas como esta, todo un grower que se acerca a los 6 minutos de duración.

KH, Four Tet / Only Human: Fascinante revisión del tema que abría ‘Loose’ de Nelly Furtado a cargo del siempre acertadísimo Four Tet.

Monterrosa / Fauna: Gran tema electropop del dúo revelación Monterrosa, en el que cantan contra las manadas, constituyendo un himno feminista y LGTB+.

Novedades Carminha / Obsesionada: Top 20 de ventas en España y top 40 de streaming, ‘Ultraligero’ de Novedades Carminha, aparte de 6 singles ya conocidos, esconde joyas como esta dedicada a alguien “obsesionada por la unidad de España”.

Solange / Stay Flo: En el complicado nuevo disco de Solange encontramos algún tema instantáneo como ‘Stay Flo’, sobre el que debatíamos recientemente.

MARINA / Superstar: Primer single verdadero del próximo disco de MARINA, una canción de devoción en el que un piano convive con un bajo más urban de lo que aparenta.

Jessie Ware / Adore You: Aunque no sea su hit más obvio, embriagador nuevo tema de Jessie Ware en el que se ha hecho acompañar por el líder de Metronomy.

DORA / Saving Star: Tema de debut de DORA, la hija de Bimba Bosé que ya despuntara en Youtube antes de que falleciese su madre.

Hayden Thorpe / Diviner: Separados Wild Beasts, uno de los grupos más influidos por el legado de Talk Talk, Hayden Thorpe destaca en este primer adelanto de su nuevo disco.

Robert Forster / Inferno (Brisbane in Summer): Rockero tema incluido en el nuevo álbum del ex Go-Between, que ha pasado por nuestra sección de Discos Recomendados.

Rocío Márquez / Luz de luna: Adelanto de ‘Visto en el Jueves’, lo nuevo de Rocío Márquez, sobre el que hemos charlado con la artista en una entrevista que publicaremos durante los próximos días.

Hatchie / Without a Blush: Siouxsie o My Bloody Valentine continúan siendo las referencias de Hatchie, que tiene ultimada ya finalmente su puesta de largo.

Hidrogenesse / Se malogró: Segundo adelanto del inminente disco de Hidrogenesse, del que también se ha conocido el tema ‘Claro que sí’.

Dido / Hell After This: Sorpresa incluida en el nuevo álbum de Dido, que se ha presentado con temas como ‘Hurricanes’ o ‘Give You Up’.

Rex Orange County / New House: El artista que quedara segundo en el BBC Sound of 2018 tan solo por detrás de Sigrid se muestra aquí entre Randy Newman y Frank Ocean.

Holly Herndon / Eternal: Experimental tema de Herndon con el que se presenta su próximo álbum, a la venta en mayo.

Xiu Xiu / Girl With Basket of Fruit: Tribal y experimental pero medio pegadizo tema de Xiu Xiu, incluido en el disco homónimo que acaban de publicar este invierno.

Don Patricio, Cruz Cafuné / Contando lunares: Uno de los mayores éxitos en España ahora mismo es este tema que bebe de la tradición cubana como lo hacía ‘I Like It’ de Cardi B.

Sean Paul, J Balvin / Contra la pared: Inminente hit recién salido del horno de estos dos magnates del pop internacional, con toda la pinta de arrasar el próximo verano.