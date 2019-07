Arranca Mad Cool: 10 discazos que repasar antes de ir

Mad Cool celebra desde hoy una nueva edición en la que podemos encontrar a artistas tan interesantes como Jon Hopkins, Vince Staples, Kaytranada, Disclosure o Gossip; tan variados como Bring Me the Horizon, Prophets of Rage y Marina; y también noveles como Jorja Smith, Alma o Cariño. Pero si algo caracteriza al festival madrileño que el año pasado reunió a 80.000 personas POR DÍA (este han reducido aforo) es que le gustan las cosas grandes, y en esta edición no faltarán artistas que han hecho historia a lo largo de los últimos 40 años de música pop.

Precisamente en Mad Cool suele poderse ver una suerte de exposición/galería de portadas gigantes de discos de música pop que se han convertido en clásicos, y en este artículo repasamos algunos de esos álbumes fundamentales que, casi con toda seguridad, podrán volver a ser escuchados en parte en esta edición.

The Miseducation of Lauryn Hill

Tendré que frotarme los ojos para comprobar que Lauryn Hill esté de hecho en Madrid, pero lo cierto es que el milagro va a suceder y la gira de 20º aniversario de su único disco de estudio en solitario ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ pasará por Madrid concretamente este jueves. Este álbum que tan importante fue para el desarrollo de artistas como Amy Winehouse, Frank Ocean o Adele contenía temas tan bailables como ‘Everything Is Everything’ y tan demoledores como ‘Ex-Factor’. Esperemos que todos ellos queden igual de bien en directo como los recordamos.



The Cure / Disintegration

The Cure visitan España con un show lleno de “grandes éxitos”, como es habitual, muy amplio, pues está programado entre 23.10 y 1.25 el próximo sábado. Ahí habrá lugar para recorrer repertorio de todas sus épocas, y por supuesto, a tenor de lo visto en sus últimos conciertos en otros lugares del mundo, no se van a dejar en el tintero el álbum de su discografía que este año está de 30º aniversario. ‘Disintegration’ contenía singles tan seminales como ‘Lullaby’, ‘Fascination Street’, ‘Lovesong’ y ‘Pictures of You’, formando el esqueleto del que fue uno de los mejores álbumes de los 80, y parece difícil que la banda de Robert Smith pueda renunciar a ellos.



The Stooges / The Stooges

Otra de las grandes leyendas que se va a dejar caer por Mad Cool es Iggy Pop. Como es habitual en él, con toda probabilidad repasará hits propios tan absolutamente históricos como ‘The Passenger’ o ‘Lust for Life’, pero siempre sin dejar de lado algunos de los mejores temas de los Stooges. Sonarán, si -de nuevo- sigue el guión habitual, cortes de ‘Funhouse’ y también del debut de la banda. Allí estaban su clásico ‘I Wanna Be Your Dog’, ‘No Fun’, ‘Real Cool Time’ o ‘1969’ como recuerdo de lo que significó el proto-punk.



The Smashing Pumpkins / Mellon Collie & The Infinite Sadness

En plena resaca post-grunge, cuando Kurt Cobain ya había muerto, la banda de Billy Corgan publicó una ida de olla de disco doble que se abría con un instrumental y contenía un considerable protagonismo de teclados y orquestas. Los Smashing Pumpkins han vuelto a sacar álbumes y de hecho vienen a presentar uno muy pensado para el directo, pero nunca podrán dejar atrás temas como ‘Bullet With Butterfly Wings’, ‘Zero’, ‘Tonight, Tonight’ o su gran obra maestra, ‘1979’.



Robyn / Body Talk

Robyn viene a presentar las canciones de su álbum del año pasado ‘Honey’, pero su setlist suele ser casi igual de generoso con la que fue su gran obra pop. Dividida en principio en 3 EP’s, ‘Body Talk’ fue revelándose como un cuidado trabajo de pop electrónico en el que despuntaban pistas como ‘Indestructible’, ‘Call Your Girlfriend’ o ‘Dancing On My Own’, la que hemos nombrado su mejor composición con motivo de su 40º cumpleaños.



Bon Iver / 22, A Million

Bon Iver tiene nueva música lista para este año, pero solo conocemos un par de temas, por lo que aún es pronto para que su setlist se quite de encima las canciones de su álbum más impactante. Incluso aquellos que desconfiábamos de las maravillas que contenía su debut “de cabaña”, quedamos pasmados ante la combinación de moduladores vocales y elementos orgánicos presentes en canciones como ’22 (OVER SOON)’ o ’33 “GOD”‘.



Vampire Weekend / Vampire Weekend

Es realmente complicado elegir entre los cuatro discos publicados hasta ahora por Vampire Weekend. Seguramente la calidad de todos ellos es lo que les ha puesto casi en la primera línea del cartel de un festival como Mad Cool. A sabiendas de que el público difícilmente habrá asimilado aún lo contenido en ‘Fathers of the Bride‘ y comprobando cuál es su repertorio habitual, sin duda el favorito del público al menos en un contexto como el festivalero es el primero. Con su álbum homónimo fue con el que trajeron al presente el afro-pop con el que había jugado gente como Paul Simon y el que les identificará para siempre más que sus últimos pasos y devaneos con diversos géneros.



The 1975 / A Brief Inquiry Into Online Relationships

Cuando el NME definió este disco como “el OK Computer millennial” hizo un flaco favor a The 1975. De acuerdo. Pero también es cierto que es un álbum estupendo lleno de hits que amenizarán el que ha de ser uno de los conciertos más divertidos del sábado. Si su directo ya era sólido con el álbum anterior, ¿cómo no va a serlo ahora que cuentan con ‘It’s Not Living (If It’s Not With You)’, ‘Love It If We Made It’, ‘Give Yourself a Try’ o ‘I Always Wanna Die (Sometimes)’?



Rosalía / El Mal Querer

Rosalía no para de sacar singles este verano, algunos de los cuales se han ido incorporando a su directo, pero lo cierto es que el centro de su setlist continúa siendo ‘El mal querer‘. Sigue quedando algún resto de ‘Los ángeles’ y aparece algún tema colaborativo, pero el que se puede seguir escuchando al completo o casi es el álbum que ha cambiado el curso del pop español, llevando a la cantante a escenarios como Coachella o Glastonbury con su mezcla de flamenco y ritmos urbanos. Rosalía actúa en la fiesta de bienvenida de hoy miércoles.



The Chemical Brothers / No Geography

2019 también forma de la historia y, junto al álbum de Sharon Van Etten, que también actúa en Mad Cool, uno de los que encontraremos en nuestra lista de mejores álbumes de 2019 es el último de Chemical Brothers. 25 años después de su debut, el dúo mantiene intacta su capacidad para crear singles tan frescos e inmediatos como ‘MAH’ o ‘Got to Keep On’, y además les sobran tracks “de relleno” tan apabullantes para su álbum como el estupendo corte titular ‘No Geography’. Podrían tocar su nuevo álbum entero y nadie se aburriría. Ya tiene mérito después de tanto tiempo.