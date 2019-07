Róisín Murphy, Glen Hansard, Phantogram, Brittany Howard, Daphni… dan aún más empaque al cartel de BIME 2019

Tras haberse confirmado hace unas pocas semanas a Jamiroquai como gran cabeza de cartel junto a Kraftwerk (3D) y ampliado la oferta inicial que incluía a Amaia, Mark Lanegan y Carolina Durante con nombres como Michael Kiwanuka, The Divine Comedy o Morgan, hoy BIME da un empujón casi definitivo a la propuesta artística de su edición 2019. La secuela otoñal de Bilbao BBK Live anuncia hoy un buen puñado de artistas con los que redondea una propuesta diversa y de empaque.

En esta tanda de confirmaciones destacan sobre todo dos solistas irlandeses tan distintos como Róisín Murphy y Glen Hansard. La ex-vocalista de Moloko trae su dinámico show de pop experimental bailable, remozado con los 4 maxis que lanzó el pasado año y novedades como ‘Incapable‘. Por su parte, el que fuera líder de The Frames y archiconocido por su trabajo en la película musical ‘Once’ (que se nutría de sus canciones con Markéta Irglová, el dúo conocido como The Swell Season) presentará las canciones de ‘Between Two Shores‘ y ‘This Wild Willing‘, los dos discos que ha publicado con menos de un año de distancia.

Además, también incorpora al dúo de pop electrónico Phantogram, grandes en Estados Unidos pero que no se han prodigado mucho en nuestro país. Acaban de presentar single, por lo que está al caer la continuación de ‘Three‘. Otro nombre ilustre del panorama alternativo yanqui que se suma a BIME es Brittany Howard. La espectacular líder y vocalista de Alabama Shakes prepara su debut en solitario, del que ya ha mostrado un par de temas. Los Estanques, autores de uno de los discos nacionales del año, son otro de los nombres destacados de este anuncio, que se completa con la programación de GAUA, el escenario electrónico del festival que estará encabezado en los dos días principales por Helena Hauff y Daphni (alias housero de Dan Snaith, el hombre tras Caribou).

BIME se celebra del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Bilbao Exhibition Centre, y completa su oferta con BIME PRO, una serie de charlas y ponencias relacionadas con el mundo del arte y la música, y que este año incluyen entre otros a un ilustre como Mathew Knowles, que además de haber sido mánager de Destiny’s Child, Solange y Beyoncé, es el señor padre de las dos últimas. En la web del festival están a la venta ya tanto los abonos (85€ + gastos) como las entradas de día (50€ + gastos).