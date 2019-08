Rosalía arrasa con ‘Yo x ti, tú x mí’, que podría convertirse en su mayor hit global

Rosalía ha confirmado esta noche en las redes sociales que estará actuando el próximo lunes en la ceremonia de los MTV Music Awards, donde también se podrá ver a artistas como Taylor Swift, que saca single este viernes, Normani o Shawn Mendes y Camila Cabello. Lo que nadie sabe aún es el tema que interpretará Rosalía en la ceremonia.

En Wikipedia figura que actuará con J Balvin y Ozuna, de lo que se desprende que podría hacer un medley entre ‘Con altura’ y ‘Yo x ti, tú x mí’, pero no hay fuente acreditada, por lo que solo queda hacer conjeturas, algunas tan divertidas como las que podemos encontrar en nuestro foro de Rosalía. “Al final se creen que MTV le va a dar media hora para que haga un repaso a su discografía como si hubiera ganado el vanguard award”, indica el forero el_maguan, mientras otros lamentan que Rosalía haya dado por terminada la era ‘El mal querer’.

El caso es que los números hablan por sí solos: hace tiempo que ‘Con altura’ con J Balvin dobló los streamings de ‘Malamente’ en Spotify, por no hablar de Youtube; y las primeras cifras conocidas de ‘Yo x ti, tú x mí’ son espectaculares. La canción ha sumado 9,8 millones de streamings en Spotify en sus primeros 5 días y ha llegado al puesto 26 del global de Spotify, sumando el pasado viernes 2 millones de streamings diarios, algo que no había conseguido ‘Con altura’, que debutó con algo menos, 1,9 millones, y “solo” llegó al puesto 28.

Por supuesto, ahora el dúo con Ozuna co-producido por El Guincho, cuyo vídeo lleva 31 millones de reproducciones, habrá de mantenerse meses como ha conseguido el dúo con J Balvin, pero lo seguro es que sí, la era ‘El mal querer’ quedó muy lejos de todo esto. Las colaboraciones entre disco y disco han abierto definitivamente el mercado americano para Rosalía y no gracias precisamente a Pharrell Williams, como se especuló en un principio. Como se puede ver en esta página, ya solo un 28% de los streamings de ‘Yo x ti, tú x mí’ proviene de España, un 13% de México y, ojo, un 14% de Estados Unidos. ¿Significa que Rosalía es ya una estrella en este país? De momento la artista no ha logrado ninguna entrada en el Billboard Hot 100 pero Estados Unidos tiene tal cantidad de millones de habitantes y de población hispanohablante que para ella ese mercado es cada vez más importante y creciente. Asentarse allí desde luego es lo que busca actuando en los MTV Video Music Awards, aprovechando que ‘Yo x ti, tú x mí’ ha llegado al top 87 en el Spotify de Estados Unidos y media semana después sobrevive en torno al puesto 155.

En caso de que los premios, ya no tan seguidos después de todo, no logren lanzar a ‘Yo x ti, tú x mí’ a las listas americanas, donde de momento Rosalía solo ha aparecido en las categorías latinas, siempre quedará la rumoreada colaboración con Bad Bunny, que actualmente tiene en el Billboard Hot 100 no uno ni dos ni tres sino cuatro temas colaborativos (‘Callaita’, ‘Soltera’, ‘No me conoce’ y ‘Qué pretendes’). Mientras, el mundo se pregunta si esta será la línea que “Rosi” seguirá en su próximo disco o es una estrategia para darse a conocer a nivel global mientras acumula números 1 y singles multiplatino en España como churros.