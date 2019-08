Taylor Swift ultima el lanzamiento de ‘Lover’, con St. Vincent entre sus colaboradores

Taylor Swift publica este viernes su nuevo disco, ‘Lover’. Esta misma mañana (ya tarde en España), la artista ha actuado en un programa de la televisión estadounidense para presentar los singles del álbum y algún hit viejo y para conceder una pequeña entrevista, en la que ha confirmado que planea regrabar sus cinco primeros álbumes al completo (‘reputation’ queda excluido por alguna razón) a partir de noviembre de 2020. Dice que está “muy emocionada” por la idea.

Mientras, los créditos del álbum ya están en manos de los fans de Swift al haber sido revelados a través de Apple Music, e incluyen alguna que otra sorpresa. La mayor es que St. Vincent es una de las autoras de la pista 2, ‘Cruel Summer’, junto a Swift y a Jack Antonoff, que ha participado en varios temas. Antonoff es productor de ‘MASSEDUCTION‘ de St. Vincent y de ‘reputation‘ de Swift y además Taylor y Annie Clark han llegado a actuar juntas, por lo que la colaboración no es tan descabellada como puede parecer.

Entre los partícipes en ‘Lover’ encontramos también a Louis Bell, responsable de varios éxitos recientes de Halsey (‘Without Me’) o Post Malone (‘Wow.’), una colaboración con Dixie Chicks llamada ‘Soon You’ll Get Better’ y otra con la joven promesa del R&B Cautious Clay, uno de los autores de ‘London Boy’. También Mark Spears, más conocido como Sounwave y uno de los integrantes de Red Hearse, está metido en el ajo, así como Frank Dukes (Adam Feeny), mano derecha de Bell (y presente en la nueva de Rosalía y Ozuna) y Joel Little (Marina, Lorde).

💿 | Official Lover writing credits from iTunes

🎵 3 solely written songs — Lover, Cornelia Street and Daylight

🤝 Frequent collaborator Jack Antonoff is on 8 tracks, other co-writers include Joel Little, Adam Feeney, Louis Bell, Frank Dukes, St. Vincent & Mark Anthony Spears! pic.twitter.com/0GgPWmzxwS

