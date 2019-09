Kanye West y Bon Iver, de nuevo juntos en un single de Francis and the Lights

Que Kanye West no apareciera en el coral ‘i,i‘, último disco de Bon Iver, era una señal de que ambos se habrían distanciado por sus respectivos posicionamientos políticos. Sin embargo, su amistad no ha muerto y, como prueba el nuevo single de su amigo y colaborador común Francis Starlite, siguen sintonizando también en el plano artístico: hoy se ha estrenado ‘Take Me to the Light’, nuevo single de Francis and the Lights –nombre del proyecto personal del artista californiano–, en el que ambos aparecen como invitados y su sello personal es palpable. Una colaboración que reedita aquella que los tres ya experimentaron en la estupenda ‘Friends‘.

Y no son los únicos nombres ilustres que participan en esta producción: benny blanco, Cashmere Cat o BJ Burton (productor de confianza de Bon Iver que ha participado, como el mismo Francis, en el último disco de BANKS) están acreditados en esta canción, que cuenta con ese reconocible estilo a lo Peter Gabriel o Bruce Hornsby de Starlite pero trasladado a un perfil contemporáneo. Por el momento Francis and the Lights no ha anunciado si este ‘Take Me To The Light’ forma parte de la continuación de aquel irregular (aunque con momentos brillantes) ‘Just for Us‘ que lanzó sin previo aviso en las últimas horas del año 2017.

El que sí podría estar a punto de reaparecer es Kanye West, según dejó entrever su esposa Kim Kardashian en un post de Instagram hace unos días, en el que revelaba un tracklist, el título ‘Jesus Is King’ y una fecha inminente: el 27 de septiembre. Todo apunta a que se trataría de la versión final (aunque con West nunca se sabe) de aquel disco anunciado para el pasado mes de noviembre, ‘Yandhi‘, que nunca llegó a aparecer, sin explicación alguna. Pero coincide con él en la espiritualidad que denota su nombre, que también casa con la actividad más reciente de Kanye: los “sunday service”, una especie de misas gospel-hip hop populares en las que él ejerce de predicador y maestro de ceremonias.