Lil Nas X no será un “one-hit-wonder”: llega el vídeo futurista de ‘Panini’, que ya era un éxito

Puede que el descomunal éxito de ‘Old Town Road’ haga parecer a su autor, el joven rapero Lil Nas X, un “one-hit-wonder” de libro. Al fin y al cabo, el tema, en su versión con Billy Ray Cyrus, rompió récords al pasar 19 semanas en el número 1 de Estados Unidos y Montero Lamar Hill jamás volverá a repetirlo a menos que ocurra un milagro.

Sin embargo, había algún que otro buen tema más en ‘7‘ y uno de ellos era el segundo single, ‘Panini’, en el que Lil Nas X ya se centra de manera exclusiva una vez terminado el reinado en listas de su single de debut. Y aunque no igualará ni de lejos la repercusión de ‘Old Town Road’, ‘Panini’ ya es un pequeño éxito para Lil Nas X, pues está a punto de alcanzar los 200 millones de streamings en Spotify y es una de las 50 canciones más escuchadas a nivel global en la plataforma, en concreto, la número 37… tras haber alcanzado el top 16 del Billboard, donde actualmente ocupa el número 40. Es decir, no es ‘Old Town Road’ ni lo será, pero ya no podemos hablar de “one-hit-wonder”. Si acaso de “two-hit-wonder” a espera de que pase algo con ‘Rodeo’, la colaboración de Lil Nas X con Cardi B incluida en ‘7’, que tiene toda la pinta de ser el próximo single.

La promoción de ‘Panini’ empezaba oficialmente con su presentación en los MTV Video Music Awards y continúa con su recién estrenado videoclip, igualmente futurista. Y vamos a ser sinceros: Lil Nas X es adorable, pero tiene el carisma de una ameba y el clip de ‘Panini’ no es el de ‘Freeek!’ de George Michael precisamente. Dirigido por Mike Diva, está ambientado en un futuro como el de ‘Blade Runner’ en el que mires por donde mires hay un anuncio holográfico, cuando no un holograma del mismo Lil Nas X persiguiéndote allá por donde vas. Pero más que sexy, es bastante Disney.

Y a quien persigue Lil Nas X en el vídeo de esta pegadiza canción de trap que utiliza parte de la melodía de ‘In Bloom’ de Nirvana (y no es en vano, ‘7’ ha resultado ser un debut bastante rockero) es a la joven actriz Skai Jackson, conocida precisamente por su papel de Zuri Ross en la serie de Disney Channel ‘Jessie’. Aunque al resto de los mortales su cara les sonará por aquel divertido meme en el que la chica aparecía esperando a alguien sentada más tiesa que un palo y con cara de pocos amigos. Una maniobra totalmente esperada por parte de Lil Nas X, cuyo ‘Old Town Road’ precisamente se hacía viral en parte gracias a un meme… creado por él mismo.