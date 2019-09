Foals, Floating Points y Röyksopp DJ set rematan a lo grande el cartel de BIME 2019

Un año más BIME, celebrado los días 1 y 2 de noviembre a cubierto –en el Bilbao Exhibition Centre (BEC!)–, se antoja como una de las citas musicales indispensables del otoño en nuestro país. Y es que el hermano pequeño de Bilbao BBK Live cierra hoy su cartel anunciando nombres bien atractivos, que se suman a un cartel que ya era interesante de por sí.

Entre las nuevas incorporaciones están Foals: el grupo británico está a punto de publicar la segunda parte de ‘Everything Not Saved Will Be Lost’, cuya primera mitad lanzaron en marzo, y que han avanzado ya con ‘Black Bull‘ y la recentísima ‘The Runner‘. También figura Floating Points: el británico Sam Shepherd está llevando su electrónica a un lugar distinto al de ‘Elaenia‘, como mostraba hace poco en la fascinante ‘Last Bloom‘, y será un deleite poder presenciar esa mutación de primera mano.

También destaca la presencia del dúo noruego Röyksopp, que aunque vienen en su faceta de DJs, seguro dejarán caer los temas que, como parte del proyecto ‘(Lost Tapes)’, han estado desgranando todo el año. Además, el dúo de post-punk First Girl On The Moon presentará en el BEC! las canciones de su inminente debut en el sello Oso Polita, ‘Scars’. Además, BIME anuncia también la programación de Goxo, “un pequeño club de R&B, trap, dancehall y reggaeton” situado dentro del mismo festival. Nombres como Kaydy Cain (Pxxr Gvng) o King Doudou (Bad Gyal, Ms Nina) estarán en él.

Se completa así una programación de BIME Live 2019 que ya contaba con nombres como los de Kraftwerk (en su espectáculo 3D), Jamiroquai, Mark Lanegan Band, Amaia y Carolina Durante, a los que luego se sumaron Michael Kiwanuka, Róisín Murphy, Glen Hansard, Phantogram o Daphni (Dan Snaith de Caribou) entre otros. También hay actividades paralelas en BIME Pro que incluyen, entre otras, charlas de personalidades de la industria como Mathew Knowles, padre de Beyoncé y Solange. Las entradas de día –50€ + gastos– y bonos de 2 días –85€ + gastos– están a la venta en la web del festival. Os dejamos con la distribución final por jornada:

BIME LIVE

Viernes 1 noviembre

FOALS

KRAFTWERK 3D

FLOATING POINTS Live

RÖYKSOPP dj set

AMAIA

MORGAN

PHANTOGRAM

AITOR ETXEBARRIA

DO NOTHING

FIRST GIRL ON THE MOON

Gaua: DAPHNI / PIONAL / COOPER SAVER

Goxo: KAYDY CAIN live/ COUCOU CHLOE Live/ KING DOUDOU/ KAMIXLO dj set

Sábado 2 noviembre

JAMIROQUAI

BRITTANY HOWARD of Alabama Shakes

MICHAEL KIWANUKA

RÓISÍN MURPHY

CAROLINA DURANTE

THE DIVINE COMEDY

GLEN HANSARD

MARK LANEGAN BAND

BANPIRO MAITALEAK (Mursego + Amorante)

LOS ESTANQUES

OMAGO

Gaua: HELENA HAUFF / PEARSON SOUND / PARK HYE JIN

Goxo: BRANKO Live/ BRAT STAR/ TOPANGA KIDDO/ ATODAMADRE