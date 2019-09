No te pierdas el drama italiano de Tyler, the Creator en el vídeo de ‘A BOY IS A GUN*’

Tyler, the Creator continúa con la promoción de ‘IGOR‘, su último disco, y publica vídeo para el que sigue siendo uno de sus temas más escuchados, ‘A BOY IS A GUN*’ (sic). Esto se debe sin duda a su prominente sample de ‘Bound’ de Ponderosa Twins Plus One, un viejo hit de soul de 1971 que Kanye West ya sampleó en su éxito ‘Bound 2’.

Y precisamente en los 70 se sitúa muy claramente este vídeo que parece emular una película romántica italiana de la época. En él el alter ego de Tyler, Igor, vive en un lujoso palacio iluminado por el sol y con vistas al mar pero nada de esto parece importar, pues el rapero sufre por amor. En el clip, Tyler -bueno, Igor- discute con su chico en el coche o en la habitación hasta que el chaval decide coger las maletas a irse, probablemente al darse cuenta que la histeria se ha apoderado del personaje de peluca rubia, como demuestra el dramático plano final.

El vídeo de ‘A BOY IS A GUN*’ no es histórico, pero desde luego su dirección, fotografía, realización… incluso vestuario y escenario son excelentes. El propio Tyler lo ha dirigido a través de su alias Wolf Haley, y puede decirse que su homenaje al cine europeo de los 70 funciona a la perfección sobre todo en compañía de esta pegadiza canción.