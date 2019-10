¿Quién se presenta con qué a los Grammys 2020?

La próxima edición de los premios Grammy se celebra el lunes 26 de enero en Los Ángeles. El periodo de elegibilidad este año iba del 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019 y las nominaciones oficiales se darán a conocer el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, ya se conocen muchos de los artistas y títulos provisionales que se presentan en las distintas categorías de los premios (recordamos que son los artistas y sellos quienes han de presentar sus candidaturas) gracias a las fuentes de foros como ATRL o Gold Derby. Analizamos los más interesantes, que revelan apuestas segurísimas para Billie Eilish, Ariana Grande, Lizzo, Lil Nas X, Taylor Swift o Beyoncé.

¿Qué presenta Billie Eilish?

El debut de Billie Eilish tiene la nominación a Álbum del Año asegurada, y en esta categoría ha presentado su equipo el disco además de a la de Mejor álbum de pop vocal. ‘bad guy’ competirá por entrar en Grabación del año, Canción del año y Mejor actuación solista, mientras ‘When the Party’s Over’ buscará colarse en la categoría de Mejor videoclip. Eilish también se presenta obviamente a la categoría de Artista revelación.



…¿y Ariana Grande?

Ariana presenta su disco ‘thank u, next’ a las categorías esperadas, la canción titular a Canción del año y a Mejor videoclip y ‘7 Rings’ a Grabación del año y Mejor actuación de pop vocal. También competirá en Canción del año y Mejor actuación grupal/a dúo con ‘Boyfriend’ (seguramente la presenta Social House), que lo tendrá difícil al menos en la primera categoría, y de nuevo en Canción del año con ‘Rule the World’ junto a 2 Chainz y con su autoría en ‘Motivation’ de Normani. Grande intentará agenciarse también un par de nominaciones en las categorías de R&B con ‘Monopoly’. Está la cosa repartida.



Lizzo no solo apuesta por ‘Truth Hurts’

Otra de las artistas revelación de 2019 ha sido Lizzo. Y confirmado que ‘Truth Hurts’ podía competir en esta edición de los Grammys pese a haberse lanzado en 2017 gracias a algún tipo de regrabación (ha sido este año cuando ha triunfado, llegando al número 1 del Billboard), la cantante ha presentado esta canción a varias categorías: Canción del año, Grabación del año y Mejor actuación de pop solista. La artista buscará arañar una nominación a Mejor actuación de R&B con una canción semi desconocida de su álbum debut, ‘Exactly How I Feel’ con Gucci Mane, y solo presenta ‘Tempo’, su tema con Missy Elliot, a la categoría de Mejor videoclip. ‘Cuz I Love You’ buscará colarse en las de Álbum del año y Mejor álbum de urban contemporáneo.



Beyoncé no se corta

Beyoncé ha publicado este año un álbum en directo histórico que documenta su concierto de 2018 en Coachella, así como la película documental del mismo concierto, disponible en Netflix. Según la lista de entregas filtrada, la de Houston no presentará ‘Homecoming’ a Mejor película musical de manera sorprendente, pero sí el disco en cuestión a Álbum del año y Mejor álbum de urban contemporáneo y el bonus track ‘Before I Let Go’ a Mejor actuación de R&B. Beyoncé también buscará competir con ‘The Lion King: the Gift’ a pesar de su fracaso comercial en la categoría de Mejor álbum de pop vocal y con varias de sus pistas en distintas categorías. La artista no se ha cortado en presentar ‘Spirit’ a Grabación del año, Canción del año, Mejor actuación de pop solista, Mejor videoclip y Mejor canción para un medio visual, ‘Brown Skin Girl’ a Mejor canción de R&B y ‘MOOD4EVA’ a Mejor canción de rap y Mejor actuación vocal con rap. La artista también se presenta a Productora del año.



Las opciones de Rosalía

Rosalía se presenta por supuesto a Artista revelación en los Grammy, mientras buscará competir con ‘El mal querer’ en la categoría más importante, Álbum del año, y también en la de Mejor álbum de urban latino/alternativo. Al parecer no ha colocado ‘Con altura’ en ninguna parte, aunque hay que recordar que la lista a la que nos referimos no es exhaustiva. Con el éxito de Rosalía en los Grammy Latinos y su reciente actuación en los VMAs, al menos la nominación al premio latino debería estar garantizada… ¿no?



Lil Nas X, más allá de ‘Old Town Road’

Quizá lo peor que le puede pasar a Lil Nas X es ganar el Grammy a Artista revelación. Aunque el autor de la histórica ‘Old Town Road’ ha demostrado no ser un “one-hit-wonder” gracias al éxito de ‘Panini’, el premio no ha dejado de estar un poco maldito en todos estos años… Sin embargo, el rapero se presenta lógicamente a esta categoría. Por supuesto ‘Old Town Road (Remix)’ competirá en las categorías de Canción del año y Grabación del año además de en las de Mejor actuación grupal/a dúo y Mejor videoclip, mientras ‘Panini’ lo hará en la de Mejor canción de rap y Mejor actuación vocal con rap.



Las opciones de Lana del Rey

Hay mucho “hype” en torno al nuevo disco de Lana Del Rey. ¿Conseguirá al fin una nominación a Álbum del año o se tendrá que volver a conformar con una a Mejor álbum de pop vocal? Del Rey presenta ‘Norman Fucking Rockwell!’ en ambas categorías en cualquier caso, ¿y por qué canciones del disco apuesta? Parece que intentará colocar la pista titular nada menos que en Canción del año y Grabación del año además de en Mejor actuación de pop solista, aunque una lista de “submissions” anterior indica que Del Rey presentaría ‘The greatest’ a Canción del año. ‘Doin Time’ quedaría relegada a Mejor videoclip.



Taylor Swift realza ‘Lover’, canción

Quizá por no animar más el odio de los “haters” de ‘ME!’, que no son pocos, Taylor Swift ha presentado esta canción simplemente a la Categoría de Mejor actuación grupal/a dúo. Es decir, no se le ha ocurrido presentarla a Canción del año, categoría en la que solo competirá con ‘Lover’ en principio. ‘You Need to Calm Down’ optará por Grabación del año, Actuación de pop solista y Mejor videoclip y ‘Soon You’ll Get Better’ con Dixie Chicks a un par de categorías country. ¿Nada para los posibles singles ‘The Man’ y ‘Cruel Summer’? ¿Los guardará para 2021?



Post Malone juega pocas cartas

‘Hollywood’s Bleeding’ competirá ya en los Grammys de 2021 así como el single ‘Circles’, pero Post Malone sí era elegible este año con otros de sus hits recientes. Su equipo ha presentado ‘Sunflower’ a Canción del año, Grabación del año, Mejor actuación grupal/a dúo y Mejor canción para medio visual y ‘Wow.’ a Mejor actuación vocal con rap. Parece que también podría entregarla a Mejor canción de rap.



¿Qué hay de Katy Perry?

Katy Perry, que aún no ha ganado ningún Grammy pese a haber estado nominada varias veces, ha tenido los ovarios de mandar ‘Small Talk’, ‘365’ con Zedd y ‘Cozy Little Christmas’ (?) a la categoría de Canción del año pero no ‘Never Really Over’ pese a que esta ha sido muchísimo más exitosa. Esta en cambio buscará competir en la categoría de Grabación del año, Mejor actuación de pop solista y Mejor videoclip. ‘365’ también se ha presentado a Grabación del año y Mejor actuación grupal/a dúo.



Lady Gaga al fin compite con ‘A Star is Born’

Publicado poco después de la fecha límite de los Grammys de 2019 (donde ‘Shallow’ sí se llevó un par de gramófonos), ‘A Star is Born‘ competirá en 2020 por Álbum del año y Mejor compilación para banda sonora. Además, Gaga presenta un par de canciones de este disco en distintas categorías. En primer lugar, ubica ‘Always Remember Us This Way’ nada menos que en Canción del año y Grabación del año además de en Mejor actuación de pop solista y ‘I’ll Never Love Again’ en Mejor actuación grupal/a dúo y Mejor canción para un medio visual. La nominación de ‘A Star is Born’ a Álbum del año, en principio, suena bastante probable.



El Grammy alternativo

‘Titanic Rising’ de Weyes Blood, ‘Father of the Bride’ de Vampire Weekend, ‘Here Comes the Cowboy’ de Mac DeMarco, ‘i,i’ de Bon Iver y ‘BALLADS 1’ de Joji han sido entregados para consideración en la categoría de Mejor álbum alternativo. Como hemos comentado, Rosalía habría presentado ‘El mal querer’ en la subcategoría latina. Es curioso el caso de Robyn: la sueca ha presentado ‘Honey’ a Álbum del año y Mejor álbum de pop vocal pero no a Mejor álbum alternativo, donde quizá tenía muchas más posibilidades.