Fangoria hacen un homenaje a ‘Dinastía’ en el vídeo de su nuevo single con Guille Milkyway, ‘Un boomerang’

Fangoria comienzan la promoción de ‘Extrapolaciones y dos respuestas’, la segunda parte de su disco anterior. Como explicaron en una entrevista el pasado mes de febrero, este volverá a ser versiones como aquel, pero el repertorio abarcará desde 2001 a 2019, e incluirá dos canciones originales.

La principal ya puede escucharse. ‘Un boomerang’ es otra canción de Fangoria co-escrita por Guille Milkyway, autor principal de muchos de sus éxitos recientes, como ‘Espectacular’, ‘Dramas y comedias’ o ‘Geometría polisentimental’. ‘Un boomerang’ es mucho menos oscura que ‘¿De qué me culpas?’ y además de ser muy melódica y electropop, contiene el sonido de unas campanillas que no puede ser más navideño. Por supuesto, la autosuperación vuelve a mandar en esta composición en la que Alaska canta triunfal: “comprendí que solo me tengo a mí, inventé un cambio de identidad / para ser valiente y vivir sin contradecir ningún ideal”.

Para el vídeo de ‘Un boomerang’, Fangoria han contado con la direccion de Gattimania y han tenido la ocurrencia de hacer un homenaje a ‘Dinastía’, la famosa serie de los 80 sobre una adinerada familia de Denver y su empresa petrolera. El concepto sirve para que veamos a Fangoria acompañada de sus colegas Topacio Fresh y Valery Vegas y ataviada en elegantes atuendos, en algunos casos recordando a la gran Sara Montiel.