La Canción del Día: “Algunos tenemos fe”, seamos creyentes o no; Viva Suecia anuncian gran concierto en Madrid

Viva Suecia llevan 7 semanas entre los 100 discos más vendidos del país con ‘El milagro‘, y también entre los más escuchados, tabla en la que de hecho resisten en el top 50 poniendo sobre la mesa su buena conexión con el público joven. Consciente del excelente momento que viven, el grupo da un paso al frente, pues sus seguidores de Madrid obviamente ya no caben en La Riviera. Viva Suecia actuarán el 19 de junio de 2020 en IFEMA (al aire libre), en lo que se anuncia como “un nuevo show” con “una ambiciosa escenografía y un espectacular montaje de luces”. JENESAISPOP, que en su momento estrenara los lyric videos de ‘Adónde ir’ y de ‘Bien por ti’, ambos aún entre sus temas más populares, y también el de ‘Permiso o perdón’, es medio colaborador de este evento, para el que las entradas estarán a la venta este jueves 5 de diciembre a las 12:00h en Ticketmaster.

Si ‘Lo que te mereces’, el single principal de este nuevo álbum, suma ya 1 millón de streamings; el grupo se ha decantado por realizar un videoclip para el tema titular; y el público se está decantando de manera espontánea por ‘Días amables’; nuestra favorita del disco es aquella que sigue siendo tan inmediata como los contagiosos himnos pop de su debut. Se agradece y tienen un valor extra su evolución hacia otros estilos musicales y el mimo con el que tratan cuerdas y campanas, pero poco se puede uno resistir cuando un grupo sigue dando en la diana con aparente facilidad, como sucede en ‘Algunos tenemos fe’, con ecos math-rock de los primeros Foals. Una canción que además juega con la iconografía religiosa tanto como el propio título del álbum, ‘El milagro’, contagiado de la Catedral o la Cruz de Caravaca de su región, Murcia.

Así nos lo explicaba la banda en una entrevista que publicaremos próximamente: “El disco se llama ‘El milagro’ aunque ninguno seamos especialmente creyentes porque queríamos aprovechar de alguna manera toda la iconografía que tiene la religión. Casi todo el imaginario religioso, todo el argot, las palabras y las frases hechas de la religión cristiana se han ido adaptando a los tiempos. Todos decimos “gracias a Dios”, el creyente y el que no. Un milagro puede ser que se aparezca la virgen o encontrar curro cuando estás en paro. Todos los conceptos se han vuelto polisémicos y nos hacía ilusión jugar con todo eso. La iconografía del disco es religiosa porque es muy potente. Y en ‘Algunos tenemos fe’ la fe no es estrictamente algo religioso, sino un millón de cosas más.”

Y eso ha afectado efectivamente al mismo diseño del álbum de manera muy visible y directa: “el diseñador quería hacer algo más abstracto pero no hay que tenerle miedo. Es tu cultura. Sales a la calle y está esa iconografía, no solo en España sino en Europa en general. Forma parte de nuestra cultura, no tenemos un problema con eso”.