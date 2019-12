La Canción del Día: ‘fallen alien’ es una de las mejores locuras de FKA twigs

‘MAGDALENE‘, el segundo disco de FKA twigs, venía presentado por singles tan excelentes como ‘cellophane‘ o ‘sad day‘, pero también contiene verdaderas joyas perdidas a las que hay que prestar toda la atención. Es el caso de ‘fallen alien’, otra de las canciones que reinciden en la “alienación” y la “falta de pertenencia” que ya nos indica el propio título del álbum, en referencia al marginal personaje bíblico, o esta propia canción.

En ella según las propias palabras de la artista en Apple Music, habla también de la falta de conexión con una persona a la que estás viendo dormir. “¿Sabes cuando ves a alguien dormir, les miras, y piensas: “no”? Para mí, la parte “cuando te duermas, te patearé” es cuando estás harta de la mierda de alguien, la aguantas todo el día, encima tienes que estar en la cama con esa persona y sueltas: “no puedo más””.

Y cuando miras a alguien dormir y no hay amor es cuando creas una canción que suena como un verdadero infierno. Y lo digo obviamente para bien. ‘fallen alien’ es uno de los mejores exponentes de ‘MAGDALENE’ porque contiene una fascinante mezcla de elementos orgánicos y electrónicos. Tenemos las programaciones de Nicolas Jaar y Cy An en la línea de la era dorada de Björk, el genial sample de Florida Mass Choir, y también se incorpora un piano y un clarinete, en una lucha de contrastes, del dolor a la rabia, que la preciosa voz de FKA twigs se merienda sin pestañear. Ya que Beth Gibbons se prodiga tan poco es un lujo escuchar cómo ese “I’m a fallen alien / I never thought that you would be the one to tie me down” suena exactamente a ella.



