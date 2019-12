Escucha lo nuevo de Ana Torroja, Cariño, Dellafuente, Mónica Naranjo, Recycled J, Bombay Bicycle Club, Vince Staples, Toundra, Allie X…

Como era de prever, este viernes 20 de diciembre viene flojo, muy flojo, de novedades musicales… en el panorama internacional. Sin embargo, en nuestro país tenemos bastantes novedades como para armar casi la mitad de nuestra playlist Ready for the Weekend de hoy. Comenzando por Ana Torroja, que entrega otro de esos singles co-escritos y producidos por Henry Saiz y Pional de los que nos habló meses atrás. Curiosamente, su predecesora como juez de Operación Triunfo, Mónica Naranjo, también asoma hoy la cabeza para presentar la versión completa de la sintonía que ha compuesto y grabado para el nuevo programa de televisión que presentará, el reality ‘La isla de las tentaciones’. Sumado al single que presentó Aitana con Cali y El Dandee y el dueto entre sus excompañeros de OT 2017 Ana Guerra y Cepeda, suponen novedades jugosas en el plano del pop mainstream.

Pero especialmente activo está esta semana el panorama independiente español. Al nuevo single de Mujeres y las canciones navideñas que Cariño y los jovenzuelos Fred Fredburguer han presentado en los últimos días, hoy se suman Dellafuente (con un doble single, apenas una semana después de otro tema con Morad), Bearoid, Toundra (con su primer single tras su fichaje por la multinacional BMG), Recycled J & Selecta, Kinder Malo, Centauros –avance de su próximo EP–, Bravo Fisher! (esta vez con un remix de Ley DJ), Siloé (con una versión de Antonio Vega junto a Andrés Suárez) y Camellos, que lanzan un 7″ para ‘Vaya a la cárcel’, de su reciente y estupendo segundo disco ‘Calle para siempre‘, que incluye un gran remix de Bronquio. Además, se publica el debut del dúo de electrónica b1n0 –con aportaciones de Núria Graham) y el rapero Soto Asa publica mixtape con colaboraciones de Yung Beef y La Zowi.

En el panorama internacional, en cambio, apenas podemos hablar de nuevos temas de Bombay Bicycle Club, Anitta, Vince Staples, Sondre Lerche, Machine Gun Kelly, Sigma & Maverick Sabre, The Rentals, Zeds Dead, Ten Fé, Camilo y El Alfa. Sí destaca la publicación de un nuevo disco del héroe del nuevo pop dancehall, Popcaan, un EP de los británicos Cub Sport y una mixtape navideña de Gucci Mane. Escaso bagaje en ese plano. Sí cabe señalar la profusión de remixes interesantes: Dua Lipa, James Blunt, Skrillex (en manos de Four Tet), Allie X y las argentinas Perotá Chingó (por parte de Chancha Via Circuito) ponen sazón a este penúltimo viernes del año.

Para terminar, también destacamos el lanzamiento de la BSO de la adaptación fílmica de ‘Cats’, que aparte de con Taylor Swift cuenta con Jennifer Hudson o Jason Derulo. El homenaje a Tom Petty de Willie Nelson e hijos, nuevas versiones de temas de Elton John y Lewis Capaldi y un dueto con María Jiménez de un disco con el que Miguel Poveda celebra 30 años de carrera musical completan la selección de hoy.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”