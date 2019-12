Rod Stewart es el rey de la Navidad en Reino Unido, FKA twigs se hunde

Hits

Cuando no es un disco orquestado de Elvis Presley es un disco orquestado de Michael Ball y Alfie Boe. A los británicos les encanta consumir este tipo de productos grabadas ad hoc por estrellas maduras para el periodo navideño, y este año el caballo ganador ha sido Rod Stewart, que ha dejado a Stormzy y Harry Styles a verlas venir en la lucha por el número 1 de álbumes durante la Navidad, y además repetirá este viernes por tercera semana consecutiva cuando salgan las listas que incluyen los datos del pasado fin de semana, el de mayor consumo del año en este país.

‘You’re In My Heart’ ha sido grabado junto a The Royal Philharmonic Orchestra y está vendiendo del palo de 70.000 unidades por semana. Aunque casi no tiene puntos de streaming, el consumo en Navidad es tan alto que no tiene importancia y el álbum de Rod Stewart es ya uno de los álbumes más vendidos del año en las islas acercándose a pasos agigantados al disco de platino. El disco incluye regrabaciones de ‘Maggie May’, ‘It Takes Two’ con Robbie Williams, la inédita ‘Stop Loving Her Today’ y versiones de clásicos como ‘I Don’t Want to Talk About It’ y ‘Have I Told You Lately’. Esta es una canción muy popular en las bodas y este es por tanto el producto que la gente considera “adecuado-para-alguien-de-la-edad” de Rod Stewart y que el público está consumiendo o regalando a sus padres como churros.

A su vez, el alcance internacional del álbum es mucho más modesto, Irlanda y Australia aparte (estos países suelen presentar unas listas que son un calco de las de Reino Unido). Tan sólo ha sido top 65 en España, top 99 en Italia o top 23 en Alemania, mientras en Estados Unidos desconocen su existencia. Lo que pasa es que cuando un disco cuenta con cifras tan elevadas en un mercado tan grande como Reino Unido, sirve para compensar lo que no venda fuera: que a nadie le extrañe si el álbum termina apareciendo entre lo más vendido de 2019 en todo el mundo.



Flops

En la otra cara de la moneda, encontramos a FKA twigs. La cantante puede estar coronando varias listas de lo mejor del año en todo el mundo, pero ‘MAGDALENE‘ no es el tipo de producto que se compra de manera masiva en Navidad. Es más, su edición programada a mediados de noviembre puede considerarse casi un suicidio desde el punto de vista comercial. El álbum ha estado una única semana en todo el top 100 británico, y además tan sólo en el puesto 21, por lo que no se mejora el número 16 logrado por ‘LP1’.

El largo lapso entre los dos discos no ha ayudado, ni tampoco las pocas posibilidades que tenían ‘sad day’ y mucho menos ‘cellophane’ de ser añadidas a una playlist de Radio One. Evidentemente Reino Unido es su mercado principal, y las entradas en otros mercados grandes han sido incluso más modestas (puesto 54 en Estados Unidos, puesto 113 en Francia), pero quizá los conciertos que ofrecerá el año que viene (en España en Paraíso Festival y Bilbao BBK Live) asienten un poco el legado de este álbum. No se hizo desde luego para vender (aunque ahí está la colaboración con Future), pero tampoco el disco de Dave, que sí ha sido número 1, disco de oro y aún continúa en el top 100 británico tras haber ganado el Mercury. ¿Podría correr esa suerte FKA twigs?