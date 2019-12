Adele, Amaia, Dua Lipa, C. Tangana, Céline Dion, Taylor Swift… así ha felicitado la Navidad el mundo del pop

¡Extra! ¡Extra! ¡Edición extra de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, en la que repasamos las fotos favoritas que nos dejan en redes sociales nuestros/vuestros artistas favoritos o más seguidos! Y es que la Navidad trae consigo, además de regalos, cenas de empresa, conflictos familiares reavivados al calor de las reuniones familiares y atiborramientos varios de comida y bebida, la felicitación de muchas estrellas del pop. Aquí repasamos algunas de las más divertidas, entrañables, extrañas, bizarras, etcétera.

Comenzamos con Adele, que organizó una fiesta navideña en la que, de forma asombrosa, congregó a un tiempo a los mismísimos Santa Claus y al Grinch. Extraño trío. Otras estrellas del pop prefieren la típica pose junto al árbol decorado, como Britney Spears junto a su papi. Aunque no podía ser un modestito abeto, sino un pinazo descomunal que ríete tú de los esfuerzos de Abel Caballero y Martínez Almeida. También hace algo parecido Cèline Dion, aunque la canadiense opta por ir incluso más decorada que el dichoso arbolito. Charli XCX también posa junto al abeto, aunque ataviada como cowgirl sexy. Pero, para producción, la de Katy Perry: le está sacando tanto partido al clip de ‘Cozy Little Christmas’ que se ha montado un calendario de adviento con los lookazos navideños que luce en el mismo.

Hay otros artistas, como Wilco, que han optado por una foto de familia con el equipo que les acompaña de gira, Bleached, empapadas con sus mejores galas en el bosque, o St Vincent, contradiciendo la tradición vestida de amarillo, que optan más o menos por la sencillez en sus felicitaciones. No es el caso de Dorian Electra, que se ha convertido en un creíble elfo fluid para la portada navideña de la revista LGTBV+ ‘Salty’. Ni el de Diplo, que pinchaba en Islas Mauricio disfrazado de Papá Noel, ni Pet Shop Boys, que repasan lo que han hecho en 2019… con la imagen de una oca en un paisaje nevado.

También los artistas españoles están publicando como poco curiosas felicitaciones en Instagram. Quizá se lleve la palma de producción C. Tangana, que se une a su equipo de confianza disfrazándose de algo así como geeks setenteros para una estampa impagable. En sus antípodas, Amaia se hace una foto en una sensual pose en camisón rojo sobre su cama deshecha. Hinds se lo curraban un poco más, vistiéndose y envolviéndose en rojo. Y, ganándoles a todos, Cecilio G. opta por montarse un beef con el mismísimo Santa.

También están los que dejan fluir su vena más artesanal/imaginativa en sus felicitaciones, como The xx, Ariana Grande –ojo a su árbol del revés, al estilo de las portadas de sus últimos discos–, Franz Ferdinand, Alondra Bentley o Carlos Sadness –con protagonismo de sus gatos, Los Pochitos–.

Algunos rememoran su infancia con imágenes de entonces, como Dua Lipa, y otros, como Miley Cyrus –con “la familia más disfuncional de América”– o Natalia Lacunza, nos permiten acercarnos a la intimidad de su familia. Aunque nada más íntimo que invitarnos a ver cómo abren sus regalos navideños Lily Allen y su nueva pareja sentimental, el actor David Harbour (‘Stranger Things’).

Y por último, destacamos a aquellos artistas que usan la música en sus felicitaciones. Algunos sencillamente, cantan sus propios villancicos mientras conducen, como Justin Bieber, y otros, como Nathy Peluso, lo hacen en su casa, en “bombacha”. Taylor Swift, que ha lanzado un villancico este 2019, ha publicado un interesante vídeo sobre cómo compuso, grabó y produjo con Jimmy Napes en unas horas ese ‘Christmas Tree Farm’. Kokoshca, por su parte, han hecho una preciosa adaptación al castellano de ‘Christmas Tree Nightingale’ del tristemente desaparecido Roberto C. Meyer –podéis verla/escucharla completa aquí–. Y por supuesto no podía faltar strong>Mariah Carey, reina navideña del pop a la que han homenajeado estrellas como Ariana Grande, Katy Perry, James Corden, Chance The Rapper o John Travolta, entre muchos otros, cantando su nuevo (y demorado) número 1 en un vídeo.