Katy Perry flirtea con Santa Claus y unos peluches en el clip oficial de ‘Cozy Little Christmas’… o “Unas Navidades piripi”

Hace cosa de un año Katy Perry lanzaba un villancico titulado ‘Cozy Little Christmas‘ –que, como veremos a continuación, podemos rebautizar como “Unas Navidades piripi” o “achispadas”–. En principio fue una exclusiva para el servicio de streaming de Amazon, Amazon Music, pero luego llegó a todas las plataformas. Y ahora, como si quisiera afianzar la canción como un clásico navideño contemporáneo, la californiana no ha perdido la ocasión de dedicarle un vídeo oficial que acaba de estrenar.

Para ello Perry y su sello, Capitol, han apostado por WATTS, un realizador de videoclips especializado en animación que ha creado piezas para The Regrettes o She & Him –precisamente, para un tema de su álbum ‘Christmas Party‘–. Así, el ultracolorido clip presenta a Katy como la perfecta anfitriona de Santa Claus, al que la cantante invita a tomar un ponche con misterio y relajarse antes de su dura faena. Le acompañan una serie de amiguitos animados –un reno, un duende, un muñeco de nieve– que participan de una fiesta con una estética deliberadamente hortera. Al final, ponche va, ponche viene, peluca va, peluca viene (ojo, porque vuelve al look de ‘One of The Boys’), la Perry termina flirteando con todo quisque.

Katy Perry aseguró que, después del agridulce ‘Witness‘, se tomaría un tiempo largo antes de lanzar un nuevo disco. Pero eso no significaba que fuera a estar parada y, más bien al contrario y valga la redundancia, no ha parado. En concreto, de publicar singles como ‘365‘ –con Zedd–, ‘Never Really Over‘, ‘Small Talk‘ y ‘Harleys In Hawaii‘ que la han mantenido en el candelero y nos han entretenido todo el año.