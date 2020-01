Stormzy logra su top 1 en discos en UK pese al “beef” con Wiley por trabajar con Ed Sheeran

Entre lo de Rod Stewart y lo de Robbie Williams, el segundo disco de Stormzy no había logrado llegar al puesto número 1 de álbumes en Reino Unido como sí lograba su debut en 2017, ‘Gang Signs & Prayer‘. Parecía que Stormzy tenía que conformarse con el puesto 2, pero todo ha cambiado una vez pasada la fiebre navideña. ‘Own It’, la nueva colaboración del artista con Ed Sheeran y Burna Boy, es por segunda semana consecutiva el top 1 de singles en Reino Unido y en esta coyuntura, Stormzy ha logrado al fin llevar el disco ‘Heavy Is The Head‘ al número 1 de álbumes también, haciendo doblete. La semana pasada vendía otras 23.000 unidades que allanan su camino hacia el platino tras haber rebasado el disco de oro.

Stormzy no se dormía en los laureles y, a la desesperada, rebajaba su disco a 5,99 libras en Google, a 4,99 libras en iTunes, a 4,99 libras tanto en digital como en físico en Amazon, y a 4,99 libras el CD en los grandes almacenes HMV. Pero es que además el artista ha sido noticia en las islas británicas día sí, día también, gracias a su beef con Wiley. En este álbum de Stormzy hay una canción llamada ‘Wiley Flow’ destinada al pionero del grime a modo de homenaje, pero eso no ha sido impedimento para que Wiley saque una canción contra Stormzy en la que viene a decir que Stormzy es “peor que Ed Sheeran”.

En el tema llamado ‘Eediyat Skengman (Stormzy Send)’ Wiley indicaba que todos le copian, y que a Stormzy “nunca le ha preocupado el grime”, sino que lo ha utilizado para “hacerse famoso”. Stormzy respondía con la canción ‘Disappointed’, Wiley con la segunda parte de “Eediyat Skengman”, en la que volvía a insistir en que Ed Sheeran no debería verse involucrado en la escena grime; Stormzy contestaba con la pista ‘Still Disappointed’ proclamándose “rey del grime” y preguntando a Wiley “por qué ha mandado a su madre a Chipre”… y así hasta llegar al surrealismo de que Black Midi han sacado otro tema sobre todo esto llamado ‘ded sheeran’.

En la tercera y última parte de la canción de Wiley sobre Stormzy le dice que deje a su madre tranquila, le recuerda que tenía 4 años cuando Dizzee (Rascal) hizo ‘I Luv U’ y le indica que ahora le está ayudando a vender entradas para su gira con toda esta polémica. Aunque llegados a este punto, es cuestionable que estemos ante un debate serio sobre autenticidad, o ante mero oportunismo. Y es que por un lado no sabemos si a Ed Sheeran le van a quedar muchísimas ganas de seguir trabajando con artistas de grime después de todo esto, por mucho número 1 que se haya sumado con ‘Own It’ y con la previa ‘Take Me Back to London’; pero por otro tanto Stormzy como Wiley están sumando millones de reproducciones con esta saga, ganando notoriedad en ambos casos.