El físico importa: la edición deluxe de ‘Rare’ de Selena Gomez sí incluye mucho hit

‘Rare’ de Selena Gomez no es tan raro como prometía su nombre, ni es tan personal como prometía su autora, ni está tan lleno de hits redondos como sugerían ‘Look at Her Now’ y ‘Lose You to Love Me’. Sin embargo, existe una edición deluxe del disco en CD que viene a traer todo lo que nos ha negado este ‘Rare’: una sucesión de éxitos a modo de bonus tracks.

Efectivamente, la edición deluxe del CD, cuando termina el álbum de manera oficial con ‘A Sweeter Place’, el tema junto a Kid Cudi, empieza a incluir las canciones que entre disco y disco Selena Gomez ha convertido en hit. Están ‘It Ain’t Me’, el tema con Kygo que se acerca a los 1000 millones de reproducciones en Spotify; ‘Wolves’ con Marshmello, que le va a la zaga; ‘Bad Liar’, aquel tema a lo Fiona Apple que quedó en anécdota; y también ‘Fetish’ con Gucci Mane y ‘Back to You’ de ‘Por 13 razones’. Las 5 son tan conocidas que no extraña que las 5 se anuncien en una pegatina en la portada, como veis en la imagen.

Por lo demás, el libreto de la edición deluxe se distingue más que nada porque tiene una portada diferente, pero no sé si eso es muy bueno. Con cierto toque de collage amateur, deja la sensación de estar ante un disco de “rarezas” de Selena Gomez antes que ante su esperadísimo disco de estudio. Sin letras pero tan generoso en créditos como lo han sido las canciones, el libreto incluye fotos de un montón de polaroids de Selena, además de una página entera con agradecimientos a sello, amigos, familiares, fans, así como una cita de la escritora, cantante y activista Maya Angelou. Disponible en Amazon.