10 noticias que deja la lista de lo más vendido y escuchado en España en 2019

Hoy Promusicae publica al fin la lista anual de lo más vendido y escuchado en España, semanas después de que hayamos conocido las tablas similares de otros países. En cualquier caso la lista viene acompañada de buenas noticias, pues aunque habrá informe aparte y más completo, se avanza que la industria musical española ha crecido un 20% durante 2019 gracias al auge del streaming sobre todo, pero también gracias a un leve repunte del soporte físico (!).

Efectivamente, por primera vez en 5 años, el mercado físico sube, si bien lo más significativo en cuanto a números es que cada vez más gente se ha suscrito a Amazon Music, Apple Music, Deezer, Google Play, Napster, Spotify, Tidal o YouTube Music. De los 10 millones de españoles que los utilizan, 3 millones de usuarios son Premium, un 30% más que en 2018, lo cual sirve para sanear un poco los números de nuestra tristona industria. En cuanto a los 100 discos más vendidos y los 100 más escuchados, las listas nos dejan estas noticias:

Alejandro Sanz sigue siendo el más vendedor

Como si siguiéramos en 1998, Alejandro Sanz fue el artista que más discos vendió en España en 2019, gracias a la buena acogida de ‘#ElDisco‘. El álbum está certificado como doble platino por la distribución de más de 80.000 unidades, pero es que además el largo logra ascender hasta el puesto 33 en el anual de “streaming álbumes”. No es el artista que mejor aúna ventas y streaming, pero se queda cerca, especialmente gracias a su dúo con Camila Cabello, que aparece en el número 91 del anual de singles. Así ha quedado el top 10 de ventas del año pasado en nuestro país:

1.-Alejandro Sanz / #ElDisco

2.-Manuel Carrasco / La Cruz del Mapa

3.-El Barrio / El Danzar de las Mariposas

4.-Rosalía / El mal querer

5.-Aitana / Spoiler

6.-BSO Bohemian Rhapsody

7.-Vanesa Martín / Todas las mujeres que habitan en mí

8.-Leiva / Nuclear

9.-Marea / El azogue

10.-Pablo Alborán / Prometo



‘X 100 pre fue el disco más escuchado

‘X 100pre‘, el disco que salía en la Nochebuena de 2018, ha terminado siendo el disco más oído de 2019 beneficiándose de que estuvo durante todo el año disponible, pero también de su solidez, por supuesto. Además, hasta 6 canciones de Bad Bunny aparecen entre las 100 más exitosas del año en España, encabezadas por ‘Callaíta’, que no está en este disco. Así ha quedado el top 10 de discos más escuchados en nuestro país en 2019:

1.-Bad Bunny / X 100pre

2.-Leiva / Nuclear

3.-Billie Eilish / When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

4.-Rosalía / El mal querer

5.-J Balvin, Bad Bunny / Oasis

6.-Ozuna / Aura

7.-Morat / Balas perdidas

8.-Manuel Carrasco / La cruz del mapa

9.-Anuel AA / Real hasta la muerte

10.-Aitana / Spoiler



Rosalía, Leiva, Carrasco y Aitana venden y son oídos

Hay un tipo de artista que vende y además es escuchado al mismo tiempo. Pese a su edición en 2018, han continuado vendiendo cantidades ingentes de copias ‘El mal querer’ de Rosalía y ‘La cruz del mapa’ de Manuel Carrasco, si bien es cierto que este ha recurrido a una reedición. Más curioso es el caso de Aitana: la joven cantante que no ganó OT es por supuesto una máquina de generar streamings, pero en ventas incluso aparece más alto. Leiva también tiene un público variado y de diversas generaciones que lo mismo compra ‘Nuclear’ que escucha su música.



El público español no compra discos internacionales

Es la misma Promusicae quien habla del “escaso margen para la música internacional” que deja el éxito de los artistas nacionales en cuanto a ventas. En el top 10 de 2019 aparece la banda sonora de ‘Bohemian Rhapsody’ pero hay que irse hasta el puesto 19 para encontrar en el anual un disco de estudio de un artista internacional. Se trata de ‘Western Stars’ de Bruce Springsteen. Más abajo encontramos a Billie Eilish, en el 23 de ventas pero ojo en el puesto 3 de streaming; BTS (24 en ventas), Coldplay (37), Ariana Grande (44), Taylor Swift (50), Madonna en uno de sus mejores datos internacionales (54) o Rammstein (63). Ariana Grande brilla en “streaming albumes” (14) más que Taylor Swift (57), mientras el resto de artistas mencionados en este punto no aparece entre lo más oído, ni siquiera los jóvenes BTS.



El éxito en ventas de Amaral, Fangoria y Manel

¿No hay grupos españoles que vendan discos? Sí, algunos. Estopa aparecen un poco mejor situados de lo que esperábamos al llegar al puesto 11 anual con ‘Fuego’, Camela son top 13 con ‘Rebobinando’ y Amaral top 17 con ‘Salto al color’. Parecen más que nada la excepción que confirma la regla, si bien también hay que destacar la resistencia de Fangoria (puestos 31 y 75 con las dos partes de su recopilatorio de versiones), Manel (top 76 con el complicadete ‘Per la bona gent’) y muy especialmente Izal y Vetusta Morla. Pese a que no han sacado disco en 2019, ambas bandas siguen entre lo más vendido y además entre lo más escuchado con ‘Mismo sitio, distinto lugar’ y ‘Autoterapia’.



El éxito en streaming de Cupido, Miss Caffeina, Sadness

En general, y como era de esperar después de nuestro repaso semanal a listas de discos y streaming, los discos más escuchados no se suelen corresponder exactamente con lo más vendido. En la lista de discos más oídos sí encontramos a Cupido (59), Carlos Sadness (68), XXXTentacion (66), Miss Caffeina (83) o Avicii (98), además de a varios artistas de reggaetón y urban como Maluma, que aparece en los puestos 18 y 62 con sus dos últimos álbumes.



Amaia y Lola Indigo no son lo más querido de OT

Hemos visto a Aitana a la cabeza de ventas y streaming, ¿pero qué más artistas de Operación Triunfo han convencido al público? Natalia Lacunza aparece en el puesto 25 de ventas y en el 54 de streaming con ‘Otras alas’, Cepeda en el 26 de ventas y en el 52 de streaming con ‘Principios’ pese a datar de 2018, Alfred García en el 29 de ventas y en el 45 de streaming pese a que ’1016’ salió también en 2018, Alba Reche llega al puesto 32 con ‘Sus canciones’ y al 47 con ‘Quimera’, Lola Indigo al puesto 33 y al 46 de streaming con ‘Akelarre’, Ana Guerra al 35 con ‘Reflexión’ y Amaia está en el 42 de ventas y en el 95 de streaming con ‘Pero no pasa nada’, entre otros. ‘Amuza’ de Miki Núñez aparece entre lo más oído pero no entre lo más vendido.



‘Contando lunares’, canción más exitosa de 2019

Si lo raro es ver un artista internacional en la lista de los discos más vendidos del año, lo raro es ver un artista español en la lista de las canciones más exitosas del año. Don Patricio sí está en la canción más exitosa del año, que es ‘Contando lunares’, pero la mayoría de los artistas en el top 10 son hombres latinoamericanos. Don Patricio no es ningún “one hit wonder” porque está en el puesto 15 anual con ‘Enchochado de ti’ y también aparece en la parte baja de la tabla con ‘Lola Bunny’. Así queda el top 10 de canciones más exitosas del año.

1.-Don Patricio, Cruz Cafuné / Contando lunares

2.-Daddy Yankee, Snow / Con calma

3.-Pedro Capó, Farruko / Calma (remix)

4.-Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin, Ozuna / China

5.-Ozuna / Baila baila baila

6.-Rosalía, J Balvin, El Guincho / Con altura

7.-Bad Bunny, Tainy / Callaíta

8.-Lunay, Daddy Yankee, Bad Bunny / Soltera (remix)

9.-Jhay Cortez / No me conoce

10.-Anuel AA, Karol G / Secreto



Rosalía, única española en el top 10 de canciones

Solo 2 mujeres aparecen en el top 10 de canciones más exitosas de 2019. Karol G aparece en ‘China’ pero es tan solo 1 de sus 5 artistas principales. Rosalía llega al puesto 6 pero en este caso asistida por J Balvin en ‘Con altura’. Rosalía también es número 12 de la lista anual con ‘Yo x ti, tú x mí’, número 50 con ‘Malamente’ (2018), número 54 con Milionària’, número 90 con ‘Antes de morirme’ junto a C. Tangana (2016) y tan sólo número 94 con ‘Aute cuture’. En cuanto a Puchito, su mayor éxito este año ha sido ‘Pa’llamar tu atención (55), quedando en el 58 con ‘Booty’ (2018).



‘Señorita’, Sheeran y Eilish, entre los éxitos anglosajones

La canción en la que el idioma principal es el inglés más exitosa del año es ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camila Cabello, puesto 16, y quizá gracias a su corte latino. Hay que ir más allá del top 20 para encontrar ‘I Don’t Care’ de Ed Sheeran y Justin Bieber (22) y ’bad guy’ de Billie Eilish (23). Mención especial merece la canción en italiano de Mahmood, ‘Soldi’, que pese a no haber ganado Eurovisión, llega al top 38 de la lista anual.