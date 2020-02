‘American Factory’ y otros documentales de Oscar para ver en Netflix y Movistar

American Factory (Steven Bognar, Julia Reichert)

Justísima ganadora del Oscar de este año. La veterana Julie Reichert es un referente del documental estadounidense. Desde su debut con ‘Growing Up Female’ (1971), considerado el primer documental del feminismo moderno, ha realizado alguno de los títulos más emblemáticos del género. Uno de ellos es ‘El último coche: adiós a la General Motors’ (2009), dirigido junto a Steven Bognar. Partiendo de este título, donde se documentaba el traumático cierre de una planta de la compañía de automóviles en Ohio, la pareja ha realizado ‘American Factory’, una especie de continuación en la que se narra la reapertura de una antigua fábrica de GM a cargo de una empresa china. Financiada por Barack y Michelle Obama a través de su productora Higher Groud, la película es un extraordinario retrato del choque cultural, de cultura laboral, que supuso la llegada de la compañía asiática. La crónica del desencanto de unos trabajadores que vieron como las esperanzas que trajeron las inversiones chinas se vinieron rápidamente abajo en forma de precariedad y pérdida de derechos. 8,5.

Disponible: Netflix

Para Sama (Waad al-Kateab, Edward Watts)

El documental más necesario y premiado de la temporada (aunque se le haya escapado el Oscar), es también el más difícil de ver. ‘Para Sama’ muestra con inusitada crudeza las devastadoras consecuencias de la guerra de Siria. Más que un documental, es un doloroso grito de ayuda. La película es la crónica del bombardeo de Alepo visto desde dentro, desde las calles y las salas del hospital donde trabaja el marido de la directora, la periodista Waad Al Kateab. Mientras la pareja vive un periodo de especial felicidad -se casan y tienen una hija, Sama- el mundo se derrumba (lo derrumban) a su alrededor. ‘Para Sama’ no tiene un gran valor artístico. De hecho, sus intentos de añadir en posproducción una mayor densidad estética y narrativa -la voz en off, los planos aéreos con drones, la artificial tensión del final- resultan algo contraproducentes. Sin embargo, el documental tiene el inmenso valor del testimonio de primera mano, inmediato, en crudo. No hace falta nada más. 8.

Disponible: Movistar+

La democracia en peligro (Petra Costa)

Es el tercero de los documentales nominados al Oscar que se puede ver en plataformas (‘Honeyland’, que estará en abril en DocsBarcelona, no tardará en estar disponible). ‘La democracia en peligro’ combina la historia familiar de la realizadora, Petra Costa, con la de su país, Brasil. Un recorrido que empieza en 1985, con el fin de la dictadura, y termina en 2018, con la subida al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro. Treinta y tres años de una democracia bastante frágil que, tras el impeachment, el proceso por el cual fue destituida la presidenta Dilma Rousseff y encarcelado el ex presidente Lula da Silva, ha llegado a 2020 más debilitada que nunca. Aunque el punto de vista del documental es bastante parcial, dejando la molesta sensación de que el relato está algo incompleto, elaborado para sostener una determinada tesis, lo cierto es que su discurso es tremendamente eficaz. ‘La democracia en peligro’ hace honor a su título. Nos muestra (nos avisa) cómo las fuerzas antidemocráticas están socavando los cimientos de la democracia en todo el mundo. 7.

Disponible: Netflix

Tres idénticos desconocidos (Tim Wardle)

Increíble pero cierto. En 1980, en Nueva York, un estudiante se encontró por casualidad en la universidad con su hermano gemelo. No se conocían. Al poco tiempo descubrieron que no eran dos, sino tres: tres hermanos que habían sido separados al nacer. Esta es la asombrosa historia que cuenta uno de los documentales más aplaudidos de los últimos años. Lo que empieza casi como una comedia familiar, el relato de un alegre reencuentro de tres hermanos cuyas vidas fueron muy seguidas por los medios de la época, poco a poco se irá oscureciendo hasta convertirse en un drama con toques de thriller conspirativo. Contada con el pulso narrativo de una película de intriga, ‘Tres idénticos desconocidos’ describe la vida de estos tres hermanos a la vez que va ofreciendo respuestas a una pregunta que recorre toda la película: ¿nuestra conducta y personalidad están más determinadas por la genética o por el entorno? 7,5.

Disponible: Movistar+

Tell Me Who I Am (Ed Perkins)

Seguimos con hermanos gemelos. En 1982, el adolescente británico Alex Lewis tuvo un accidente de moto. A consecuencia del golpe, perdió casi completamente la memoria. A la única persona que reconoció cuando se despertó en el hospital fue a Marcus, su hermano gemelo. Poco a poco, Marcus le ayudó a reconstruir sus recuerdos. Sin embargo, no le contó todo. Se guardó una parte para protegerlo. Así comienza el perturbador documental ‘Tell Me Who I Am’. La película, realizada por Ed Perkins (nominado al Oscar el año pasado por ‘Black Sheep’), parte del libro homónimo escrito por Alex en 2013. Si no te enteraste del suceso en esa época, prepárate a conocer una historia terrible, devastadora. Si te acuerdas, prepárate también, porque el documental va más allá del libro, tanto en lo informativo como en lo emocional. Sobre este mismo tema también recomendable ‘Dr. Nassar: el caso del equipo de Gimnasia de EE. UU.’, que se puede ver en HBO. 8.

Disponible: Netflix