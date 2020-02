Yeasayer demandan a The Weeknd y a Kendrick Lamar por una canción de ‘Black Panther’

Nunca habríamos imaginado ver a Yeasayer en las páginas de TMZ, pero es el tabloide estadounidense el que da la noticia exclusiva que la banda de Brooklyn -que anunció su separación a finales del año pasado- ha demandado a dos pesos pesados de la música pop, The Weeknd y Kendrick Lamar, por su éxito conjunto ‘Pray for Me’, incluido en la banda sonora de ‘Black Panther‘.

Según la demanda obtenida por el tabloide, Yeasayer defiende que The Weeknd y Kendrick Lamar han utilizado sin permiso parte de su canción de 2007 ‘Sunrise’ en ‘Pray for Me’ integrándola dentro de la canción y modificándola ligeramente para “ocultar la infracción”. El trío denuncia que los autores de ‘Starboy‘ y ‘DAMN.‘ han hecho uso en ‘Pray for Me’ de una “distintiva actuación coral” muy prominente en ‘Sunrise’ compuesta por “voces masculinas que cantan en sus registros más agudos con un vibrato animado y palpitante”, y defiende que esta parte vocal está grabada con las voces de sus integrantes y es por tanto “inmediatamente reconocible” por ellos. La banda asegura que la parte vocal de ‘Sunrise’ aparece repetidamente en ‘Pray for Me’ hasta en “8 ocasiones”.

En este nuevo de caso de David contra Goliat de la industria del pop, los autores de ‘Erotic Reruns‘ buscan ser compensados por daños y perjuicios y también el bloqueo comercial de ‘Pray for Me’, canción que ha sido un éxito enorme en las plataformas de streaming (solo entre Youtube y Spotify suma cerca de 565 millones de reproducciones). Seguiremos informando…