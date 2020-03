Childish Gambino publica finalmente su disco ‘3.15.20’, con Ariana Grande, 21 Savage…

La semana pasada Childish Gambino era noticia por publicar un nuevo álbum a través de la web DonaldGloverPresents.com, disco que después desaparecería de la red sin dejar rastro. Finalmente, se anunciaba que el nuevo álbum del artista llegaría en una fecha tan extraña como un domingo y así ha sido. Se trata del cuarto largo como Childish Gambino de este artista también conocido como actor, tras el éxito del segundo ‘Because the Internet’ (2013), el tercero ‘Awaken, My Love!’ (2016) y la pista suelta ‘This Is America‘, que fue número 1 en algunos territorios en 2018.

Bajo el título de ‘3.15.20’, es decir, la fecha del domingo pasado, 15 de marzo de 2020 (la de su fugaz edición inicial y borrado), el disco ha aparecido en las plataformas de streaming -ya no solo en dicha web- con una portada completamente blanca y apenas un par de canciones tituladas. El resto se corresponde con el minutaje en el que aparecen a lo largo de la secuencia, lo que incluye la ya conocida composición ‘Feels Like Summer’, que de manera extraña ahora es simplemente ‘42.26’.

Los créditos incluyen una colaboración de Ariana Grande en ‘Time’ y 21 Savage en ‘12.38’, entre otros, destacando entre los co-productores por el número de veces el conocido DJ Dahi.

1.-0.00

2.-Algorhythm

3.-Time

4.-12.38

5.-19.10

5.-24.19

7.-32.22

8.-35.31

9.-39.28

10.-42.26

11.-47.48

12.-53.49