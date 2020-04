Pedro Almodóvar “ajusta cuentas” con Madonna por su cena en Madrid: “nos trató como pardillos”

Pedro Almodóvar vuelve a firmar un artículo para ElDiario.es en el que recuerda diversos episodios de su vida mientras pasa la cuarentena. En el primero, el director recordaba su visita a su amiga Chavela Vargas en México poco antes de que esta falleciera, y en el nuevo comparte unas interesantes palabras, además de sobre Warren Beatty, sobre Madonna.

El texto no cuenta nada demasiado nuevo en principio: Almodóvar recuerda que conoció a Madonna durante el rodaje de ‘Dick Tracy’ poco después de la ceremonia de los Oscar en 1989, y que se reunió con ella al año siguiente durante la parada del ‘Blond Ambition Tour’ en Madrid porque le organizó una fiesta en el hotel Palace junto a Antonio Banderas, con el que Madonna estaba obsesionada como todo el mundo sabe; y compañía. Es por supuesto la famosa cena que muestra el documental ‘Truth or Dare’ (en España ‘En la cama con Madonna’) sobre la que tanto se ha dicho ya: Almodóvar en su momento llamó a la cantante “choricilla” por rodar la fiesta sin su permiso y Loles León recordó recientemente que su interacción con la cantante fue de todo menos agradable.

La noticia que deja el artículo de Almodóvar es su tono vengativo: el propio director escribe que considera su texto un “ajuste de cuentas” por todo lo que sucedió aquella noche. Cuenta que el “acoso” de Madonna a Banderas es “una de las tramas importantes” de ‘Truth or Dare’, que este llegó a ser bastante obvio cuando Madonna preguntó a Banderas (vía traducción previa del director) si “le gustaba pegar a las mujeres” y “si le gusta que las mujeres le peguen”, a lo que Banderas respondió: “yo soy un caballero español y por una mujer hago lo que tenga que hacer”. Y no deja de mencionar la actitud grosera de Madonna con Ana Leza, entonces mujer de Banderas (“la liquidó con una sola frase: piérdete”).

Por todo esto el director señala que no le importa que el artículo “parezca un ajuste de cuentas” porque si hubiera sido él quien hubiera a rodado a Madonna sin su consentimiento, le “habría caído una demanda de la que todavía no me habría recuperado”. Y añade: “Madonna nos trató como a pardillos y algún día tenía que decirlo, ni nos pidió permiso para utilizar nuestra imagen y además a mí me dobló, porque mi inglés no debía ser tan bueno”. Almodóvar apunta que el circo que montó Madonna en la cena fue “lo más divertido de la noche”, pero le recrimina su actitud, e indica que “ha tenido que ocurrir esta pandemia para que el mundo sepa cómo fue realmente aquella cena”.