Dua Lipa logra su primer top 10 en EEUU, pero se queda lejos de alcanzar a The Weeknd… o a 5 Seconds of Summer

Días después de quedarse a las puertas de lograr el número 1 de ventas de álbumes en su país, Reino Unido, Dua Lipa ha logrado un meritorio top 10 en el Billboard 200, la lista oficial de discos más vendidos/escuchados de Estados Unidos. ‘Future Nostalgia‘ ha entrado directamente al top 4 de la lista con unas 66.000 copias de venta estimada, sumando copias físicas –18.000 copias, que parecen pocas pero no está mal teniendo en cuenta que estarán cerradas la mayor parte de las tiendas de discos– y su equivalente en streaming). Puede parecer decepcionante, pero su posición supera con mucho la mejor posición alcanzada con su debut ‘Dua Lipa’, que apenas llegó al puesto 27 en febrero de 2018.

Aún así, se ha quedado lejos de llegar al número 1 de la lista de álbumes, en el que repite The Weeknd con ‘After Hours‘. El (fabuloso, por otra parte) nuevo disco de Abel Tesfaye supera ya ampliamente el medio millón de copias vendidas que alcanzó en su primera semana a la venta, siendo el disco más vendido en ese plazo en todo 2020. A ello han contribuido por supuesto la estrategia comercial de entregar el disco en mp3 junto con items tipo llaveros, ceniceros y hasta chucherías, literalmente. Pero también las sucesivas adiciones a la edición deluxe digital, primero con remixes de Chromatics, The Blaze u Oneohtrix Point Never, y después con tres inéditos.

Los que más se han acercado a las cifras de Tesfaye, en realidad, han sido los australianos 5 Seconds of Summer y su buen nuevo disco, ‘CALM‘. Curiosamente y a diferencia de lo ocurrido en UK, la semana anterior ya habían entrado en la lista de álbumes, pero en un mucho más modesto puesto 62. Por alguna razón, no habían computado las ventas físicas del álbum, que Billboard cifra en unas importantes 113.000 copias.