Lady Gaga y su máscara anti-Covid-19, Mala Rodríguez y su “tutorial mal”, Rosalía, ¿modelo para su ‘Dolerme’?… en 10 fotos que no debiste perderte

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Dado que el confinamiento por la pandemia retiene en sus casas a prácticamente todo el mundo, la sección está capitalizada por los efectos y reacciones del coronavirus en las estrellas del pop.

La Covid-19 salva Abbey Road

Que el coronavirus es más malo que la ETA lo sabe ya todo pichichi. Pero mira, incluso siendo de lo peor visto en cuestión de virus, se le puede ver una ínfima parte positiva: las medidas de confinamiento han posibilitado que el célebre paso de cebra de Abbey Road sobre el que se fotografiaron The Beatles para la portada del disco así llamado, ha podido por fin ser repintado al no haber turistas haciendo cola para imkitar a John, Paul, George y Ringo. Teniendo en cuenta que para cuando vuelvan a abrirse las fronteras será imprescindible un visado para visitarlo, el alcalde de Londres puede olvidarse de su mantenimiento por un tiempo.

Justin Bieber busca qué hacer

Menos amable está siendo la dichosa infección con las pobres estrellas del pop, que si no pueden salir por ahí a estrellear no tienen más remedio que aburrirse encerrados en sus ostentosas mansiones millonarias con piscinas privadas, gimnasios y miles de metros cuadrados de zonas verdes. ¡Pobres! Así, no les queda otra que matar el tiempo saltando por los muebles, como hace Justin Bieber con el famoso juego infantil de “the floor is lava”.

Dorian Electra, maestrx de la espada (o casi)

Perdón por la ironía de antes. Ya sé que la proporción de cantantes y músicos que malviven de su profesión es exponencialmente mayor que la de millonetis. Pero igual se aburren, así que han de encontrar algo que hacer, desde cocinar a dar conciertos online… Incluso hay quien, como lx bizarrx Dorian Electra, aprovecha para aprender a usar una espada, así, porque sí. No lo hace mal, pero como muestra el ¿inesperado? final del vídeo, le queda margen de mejora.

Elige tu propio Diplo

Dicen que lo más importante estos días, en nuestro encierro, es mantenernos conectados, especialmente si vivimos solos, porque si no nos podemos quedar incluso más cucú de lo habitual. Diplo es uno de estos, pero no se aburre: ya sea porque se rodea de un montón de “amigos” hechos a su imagen y semejanza, o porque, imitando un ingenioso meme que ha corrido por ahí estos días, se atavía con lo que encuentra por casa para que puedas elegir “tu novio favorito”.

Cardi B, cerca de la Casa Blanca

La rapera y showwoman Cardi B es una de las artistas que más nos están amenizando estos días en casa. No tanto por aquella canción sobre “el bicho” que nació a partir de una de sus bufonadas, sino más bien porque comparte y genera memes desopilantes. Aunque, puesta a buscarse un hobby, parece que podría haberle dado por la política. Hace unas horas entrevistaba al ya ex-candidato en las primarias del Partido Demócrata, Bernie Sanders, dejando claros sus posicionamientos izquierdistas y congregando a casi un millón de personas para ver su charla en Instagram. Ojo, Joe Biden, que Cardi todavía te come la tostada.

Lady Gaga y su profética sesión de fotos

Pese a demorar la salida de ‘Chromatica‘ sine die, la maquinaria de promoción del sexto álbum de Lady Gaga estaba en marcha y… algo así resulta difícil de parar. Por eso la vemos en la portada de la revista de moda ‘InStyle’ del mes de mayo, en la que protagoniza un curioso reportaje fotográfico. Porque entre los estilismos que su amigo y colaborador Nicola Formicheti preparó para la sesión de fotos, encontramos uno que cuenta con una máscara transparente que a todas luces nos vendría ahora de perlas a todas para bajar a comprar levadura al Pryca. Es obvio que la sesión de fotos tiene, como poco, muchas semanas: ¿es Formicheti el Nostradamus de nuestra era? Y diría más, ¿es el nuevo ‘Los Simpson’?

Sr. Chinarro, protección low cost

Ahora bien, si no puedes permitirte una máscara protectora de pichiglás de varios cientos o miles de dólares para tu máximo confort, siempre puedes recurrir a versiones low cost como la que se ha hecho Antonio Luque, Sr. Chinarro, reutilizando una garrafa de agua de cinco u ocho litros (según el volumen de melón que calces). Ya que en algún momento hemos visto al personal sanitario de nuestro país protegiéndose lamentablemente con bolsas de basura, este casco les iría a juego. En el texto que comparte con la imagen, Luque asegura que antes que su cara sobre ‘El caballero de la mano en el pecho’ como portada de ‘El bando bueno‘, pensó en la imagen de un casco protector del siglo de la peste. Otro Nostradamus.

Mala Rodríguez y el mejor/peor tutorial de belleza

Volviendo a las ocupaciones que implican no poder salir de casa, la intensidad de convivir con niños aburridos es una de las más bonitas/terroríficas (elige tu propio adjetivo al gusto). Porque si decimos que Mala Rodríguez ha empleado el confinamiento para hacer un tutorial de maquillaje, puede hasta sonar bien. Ahora, si resulta que María se limita a poner su rostro mientras que la que maneja los potingues y los útiles de belleza es su hija pequeña, la cosa cambia y se convierte en un “tutorial mal”. O bien, según se mire, porque es una de las cosas más divertidas y tiernas que hemos visto estos días.

Los Punsetes dicen ‘¡Viva!’… a los ganchitos

Otra de las mejores cosas que ha surgido de este confinamiento en Instagram es la cuenta Album Cover In Lockdown, que reta a usuarios de la red social a emular con lo primero que encuentren por casa portadas de discos más o menos célebres. Y el ingenio del personal para recrear las carátulas de obras de Belle And Sebastian, Feist, Fleetwood Mac, Rodrigo Cuevas, Airbag, Blind Melon y un largo e inopinado etcétera es realmente increíble. Pero nos quedamos, sin duda, con la propuesta que recrea el cuadro de Mirena Ossorno que Los Punsetes emplearon para su disco ‘¡Viva!‘… ¡hecha con ganchitos! ¡Bravo!

Rosalía ¿emula? la portada de ‘Dolerme’

Una de las artistas que ha optado por animarnos la reclusión con nueva música ha sido Rosalía. Más que con las múltiples entrevistas que, desde la casa de su manager Rebeca León en Miami, viene ofreciendo o el corte de flequillo autoinfligido (que también), con el lanzamiento de su nueva canción ‘Dolerme‘. En este llamaba la atención la imagen de su portada que, firmada por el artista Jonny Negrón, mostraba a una chica semidesnuda tumbada en la cama con un móvil, un cuchillo, un chihuahua enfadado y una mascarilla protectora en el suelo. La pregunta es ¿en qué se inspiró Negrón? Porque la imagen que publicó la propia Rosalía horas después del lanzamiento del single prácticamente en la misma pose lleva a pensar si Rosalía emula la portada o fue ella la que, con esa foto, sirvió de musa.