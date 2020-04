Escucha lo nuevo de The 1975, Charli XCX, James Blake, Jessie Ware, Rusos Blancos, Missy Elliott, The Rolling Stones, Lucinda Williams…

Una semana de confinamiento más, y una semana más con una “Ready for the Weekend” cargada de novedades. Nos congratula, además, celebrar que esta playlist acaba de superar los 4.000 suscriptores en Spotify. Agredecidos a los más veteranos seguidores y dando la bienvenida los nuevos, esperamos cumplir con sus expectativas. En este último viernes de abril de 2020, son varios los lanzamientos previstos que se han pospuesto (Rufus Wainwright –que avanza otro tema a cambio–, LA Priest, Indigo Girls, Braids…). Pero a cambio, otros artistas y grupos han adelantado los suyos una semana (como Viva Belgrado) o se han sacado de la manga discos que nadie esperaba, como Kali Uchis o la actriz Rose McGowan. Y otros, se han mantenido fieles a lo anunciado: Lucinda Williams, Confeti de Odio, Other Lives, Clams Casino, Lennon Stella (álbum debut de esta interesante solista), Tom Misch & Yussef Dayes, Chisme o Hayley Williams (la vocalista de Paramore completa con un segundo EP su álbum debut, ‘Petals for Armor’) no han fallado. Además, el nuevo héroe del rap en español Morad publica EP, al igual que Robie, que debuta en este formato apadrinada por Alizzz.

Un Alizzz presente por partida doble esta semana, ya que co-produce con el reputado Nineteen85 el flamente nuevo single de C. Tangana, nuestra Canción del Día. Un single que, junto a los temas de Kelly Lee Owens y Jónsi (Sigur Rós) avanzados días atrás, comanda la selección de hoy, en la que también incluimos lo nuevo de The 1975, Charli XCX, Travis Scott –un tema con Kid Cudi que ha estrenado dentro del popular videojuego Fortnite–, The Killers, Alanis Morissette, James Blake, Jessie Ware, Missy Elliott, The Rolling Stones, Bright Eyes, Rusos Blancos, Rita Indiana (¡ha vuelto!), Woodkid, No Age, Lolo Zouaï, Everything Everything, Evanescence, Maluma, LP & Ximena Sariñana, Siloé & Miss Caffeina, Los Estanques, The Psychedelic Furs, YUNGBLUD, Nasty Cherry, Los Vinagres, Alice Wonder, Centauros & Soledad Vélez, Regard & RAYE, Jake Bugg, Los Del Control & Dellafuente, Sondre Lerche, Samantha (la concursante de OT 2020 debuta con un single producido por Carlos Sadness)… junto a nuevos nombres del panorama independiente como Chill Chicos, CASETES, The Low Flying Panic Attack o Go Roneo, entre otros.

Nuevamente, son varios los artistas que publican canciones creadas en el confinamiento por la pandemia y/o para recaudar fondos en la lucha contra la Covid-19. Por ejemplo, pueden escucharse reunidas todas las actuaciones que ofrecieron el pasado fin de semana Lady Gaga, Stevie Wonder, Billie Eilish, Taylor Swift, Sam Smith, J Lo… en ‘One World: Together at Home’. También está disponible el tema benéfico instigado por Foo Fighters, ‘Times Like These’, con la participación de Dua Lipa, Chris Martin de Coldplay, Ellie Goulding y un largo etcétera. Además, Avril Lavigne ha regrabado (y rebautizado) ‘Warriors’, de su último disco ‘Head Above Water’, destinando sus beneficios a la asociación Project Hope, que vela por la seguridad de los sanitarios de todo el mundo.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”