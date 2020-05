Bad Bunny es número 1 con ‘PA’ ROMPERLA’ y vuelve a colocar todo un nuevo disco en la lista de singles

¿Bad Bunny fracasar con un disco de supuestos descartes? ¡Jamás! Las canciones de ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘ arrasaban tras su salida, que se producía un sábado totalmente por sorpresa, y una de ellas debuta en el número 1 de singles de nuestro país. En concreto, ‘PA’ ROMPERLA’ con Don Omar, desde hace días la canción más escuchada en Spotify España.

Por supuesto, no es la única, ya que absolutamente todas estas canciones que “no iban a salir” aparecen dentro del top 100 español esta semana. La mitad dentro del top 10: ‘MÁS DE UNA CITA’ con Zion & Lennox es número 3, ‘BAD CON NICKY’ número 4, ‘CÓMO SE SIENTE’ con Jhay Cortez (en verdad una canción de este que no obstante ha sido incluida en el disco de Benito) número 6, y ‘BYE ME FUI’ número 9. Además, ‘CANCIÓN CON YANDEL’ es número 12, ‘BENDICIONES’ número 13, ‘SI ELLA SALE’ número 18, ‘RONCA FREESTYLE’ número 23 y ‘EN CASITA’ con Gabriela número 31. 10 de 10 donde el artista antes consiguió 20 de 20 con su anterior trabajo publicado apenas unos meses.

Pero no solo de Bad Bunny se vive y otras entradas en la lista de singles de la semana la firman Vetusta Morla con ‘Abrazos prohibidos’, su canción solidaria compuesta para la lucha contra el COVID-19 e interpretada junto a una veintena de artistas (32); Ariana Grande y Justin Bieber con su single también solidario ‘STUCK WITH U’, actual número 1 en Estados Unidos (32); C. Tangana con ‘Guille Asesino’ (48, ‘Nunca estoy’ se mantiene en el número 2); Cali Y El Dandee y Sebastián Yatra con ‘Locura’ (49) o Ana Mena y Dellafuente con ‘La pared’ (68). Completan las entradas 6ix9ine con ‘GOOBA’ (76), Miki Núñez con ‘Me vale’ (95) y Lewis Capaldi con ‘Before You Go’ (98).