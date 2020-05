No te pierdas… Tove Lo, una anti-heroína entre ‘Kill Bill’ y Jessica Rabbit en ‘sadder badder cooler’

La etapa ‘Sunshine Kitty‘ está suponiendo una curiosa mezcla de éxitos y catástrofes para Tove Lo: después de haber tenido que terminar su tour norteamericano, a finales del pasado año, con una férula debido a una rotura en su pie, la expansión del coronavirus y la subsiguiente cancelación de conciertos y festivales han dado al traste con lo que debería haber sido un 2020 perfecto para celebrar el estupendo cuarto disco de la artista sueca en festivales y conciertos de este verano (las paradas en Madrid y Barcelona, Mad Cool 2020 y Sala Apolo respectivamente, han quedado también canceladas). Sin embargo, ha sido un disco con buen recibimiento crítico –en Metacritic es su trabajo mejor valorado, por encima incluso de su debut ‘Queen of the Clouds’– y popular, y también una etapa de lo más fructífera en lo artístico.

De hecho, es noticia estos días por el lanzamiento de una especia de versión ampliada de este último disco subtitulada “Paw Prints Edition” en la que, a los sempiternos remixes y tomas en directo de algunas de sus canciones, añade cuatro temas nuevos que ha ido desgranando a lo largo del año. Me refiero, claro, a ‘Bikini Porn‘ y ‘Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak‘, las dos cancioones co-escritas y producidas por FINNEAS, hermano y artífice del sonido de Billie Eilish. A ellas se suma ‘I’m Coming’, adaptación al inglés de un hit de su compatriota Veronica Maggio, y una nueva canción titulada ‘sadder badder cooler’ que ha sido lanzada con un imperdible vídeo.

El tema, compuesto con la participación de nada menos que Max Martin, es una creación de Tove con ELVIRA, productora también sueca que, además de algún que otro remix, firma también la versión de Maggio incluida aquí. Es un tema minimalista y poderoso, con una base que solo explota del todo en el último minuto, que encaja a la perfección en la estética de esta era. También la letra, en la que Tove habla de cómo los desengaños amorosos la hacen más fuerte en tanto que la inspiran a escribir canciones: “El corazón roto paga las facturas / Tú pierdes, yo gano”, canta en un definitorio verso. Y en esa línea abunda el clip animado que ha creado Venturia Studios para ella: tras despedir a su corazón maltrecho, la aparentemente cuqui mascota Sunshine Kitty instiga a una animada Tove para que, katana en mano, se cobre la venganza conytra sus ex. El resultado es una divertida ( y sanguinaria) secuencia con reminiscencias de ‘Kill Bill’ y ‘La Sirenita’ –por el perfil de dibujo escogido–, que sitúa a Tove como una femme fatale a lo Jessica Rabbit pero 3.0.