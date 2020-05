A falta de nuevo disco, migajas de Rihanna: se filtra su maqueta de ‘Same Old Love’

Rihanna sigue sin sacar disco y tiene por ello enfadado a Perfume Genius, y a otras cientos de millones de personas, pero mientras el esperadísimo sucesor de ‘Anti‘, publicado hace ya cuatro años, llega a nuestras miserables vidas, se filtra en la red una canción que Rihanna grabó pero descartó y que terminó publicando Selena Gomez, convirtiéndola en uno de sus mayores éxitos.

Lanzada en 2015, en el álbum de Selena Gomez ‘Revival‘, ‘Same Old Love’ fue top 5 en Estados Unidos y acumula más de 400 millones de streamings en Spotify, pero la mayor curiosidad que dejaba esta canción ya en su estreno es que es una composición de Charli XCX, lo cual queda plasmado al 100% en una melodía de pop vintage apasionada e irresistible que no puede llevar más su firma: claramente la canción remitía ya desde el principio al repertorio de ‘Sucker‘, el disco de Charli XCX de 2014.

Como es de esperar, Rihanna vierte toda su personalidad en la canción gracias a su carismática voz, que a estas alturas ya podemos considerar tesoro de la humanidad, y su versión resulta también una pequeña curiosidad para los fans de canciones de la barbadense como ‘Love on the Brain‘, pues no son tantas las veces que la hemos escuchado en este estilo.