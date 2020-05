Escucha lo nuevo de Lady Gaga, Rosalía & Travis Scott, Mala Rodríguez, Diplo, Gang of Four, Sr. Chinarro, Tones And I, Bunbury, Anuel AA, Four Tet…

A tenor de la playlist Ready for the Weekend, parece claro que en este último viernes del mes de mayo parece que la industria de la música se ha desperezado definitivamente, sobre todo con la llegada de ‘Chromatica’ de Lady Gaga, pero también con la publicación del nuevo disco repleto de invitados estrella de Anuel AA. Hasta Ricky Martin ha regresado, con un EP también plagado de colaboraciones. Y en el ámbito nacional, Mala Rodríguez, Bunbury, Sr. Chinarro y Mujeres –nuestro Disco de la Semana– conforman un poker de lanzamientos igualmente importantes. Además Diplo (bajo su alias pseudo-country Thomas Wesley), Four Tet (con un proyecto de nombre completamente irreproducible e impronunciable, y no es un decir), Nicole Atkins, Sébastien Tellier, Deerhoof, The Toxic Avenger, Frida Sundemo, Lil Yachty, Guaynaa, Freddie Gibbs & The Alchemist, el joven trío británico Vistas, la mexicana Chiquis (con un ‘Playlist’ que incluye una inesperada revisión de ‘Jolene’ junto a Becky G), el exitoso powfu y el regreso de Jarabe de Palo tienen nuevas referencias en forma de álbumes o EPs.

Y si bien la semana había estado algo desangelada en cuanto a lanzamientos realmente fuertes –hemos destacado los singles de Melanie C, Maga, Rival Consoles, Cigarettes After Sex…–, a última hora de ayer Rosalía y Travis Scott entregaban su esperado single conjunto, ‘TKN‘. Ya hoy, la australiana Tones And I, Gang Of Four (el grupo británico anuncia la próxima publicación de un EP con las últimas grabaciones de Andy Gill, previas a su fallecimiento), The Flaming Lips, Bright Eyes, Dream Wife, Dellafuente, Nathy Peluso, Orville Peck, Rita Indiana, Chucho, Boys Noize, Ella Eyre, The Lemon Twigs, Soko, Maverick Sabre, Natos y Waor, Clara Luciani, Systema Solar, Kygo & Kim Petras, Gabriel Garzón-Montano, Odina, boy pablo, Sevdaliza, Celeste, Duckwrth, Lois, Dolly Parton, Ilegales, Lenny Kravitz, Yung Beef, Elettra Lamborghini, la triunfita Anaju y muchos más.

No faltan curiosidades como un álbum en directo en los estudios Electric Ladyland de The Raconteurs, una versión de John Denver que reúne a Whitney y Waxahatchee, un tema benéfico de Neil Finn con coros de nada menos que Christine McVie y Stevie Nicks (las Fleetwood Mac, de nuevo juntas en una grabación), más remixes de Róisín Murphy y The Killers, este a cargo de los británicos Clean Bandit.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”