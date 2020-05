Los 20 mejores “golpes de afecto” de Mujeres

Como sabréis, ‘Siento muerte’ es nuestro Disco de la Semana. El quinto trabajo de Mujeres es un arrebato musical que busca poner luz y vibración a un presente duro y oscuro. El trío barcelonés alcanza así la plenitud creativa y comercial de una propuesta que, curiosamente, venían madurando desde hace más de 10 años. Un tiempo que les ha dado para acumular una colección de trallazos –”golpes de afecto”, les llaman ellos, traduciendo literalmente la expresión “love hits”– que ya es muy extensa. Por eso hemos considerado que, celebrando este lanzamiento, es un buen momento para mirar atrás y, sumando los hits del futuro y los del pasado, resumir su carrera con sus 20 mejores “golpazos de afecto” en una playlist. Foto: Álex Sardá.

Y es que Yago Alcover y Pol Rodellar, al principio secundados por Martí Gallén y Martín Gutiérrez, irrumpieron en los albores de la pasada década como pioneros (junto con Juanita Y Los Feos desde Madrid y Novedades Carminha desde Santiago) de una nueva escena del garaje punk underground de nuestro país –Los Nastys, The Parrots, Los Bengala… llegarían después–. Los ecos de la efervescencia que nos alcanzaba desde Estados Unidos, con grupos como Black Lips, Thee Oh Sees, The King Khan & BBQ Show o Reatards, tenían un evidente eco en las canciones de ‘Mujeres’ –publicado por Sones en 2009–. Así como también referentes más lejanos y menos populares como The Monks o Los Saicos. Un disco debut algo mimético de sus referentes, pero tan sucio, salvaje y pegadizo como exigen los cánones. No es caprichoso que en nuestra selección tengan cabida hasta dos canciones: la electrizante ‘Blood Meridian’ y una ‘Frantic’ que, entre ecos honky tonk y beat, suponen una pista de las inquietudes sonoras que desarrollarían después.

‘Soft Gems’ llegaba tres años después, con una mayor conciencia de álbum (tal y como nos explicaba Alcover días atrás) y un primer atisbo de lo que sería su futuro: ‘Salvaje’, que hace honor a su nombre en cuanto a descontrol y furia puramente 60s, estaba ya cantada en esa suerte de broken-spanish, llena de encantadoras desconexiones lingüísticas. Era el anticipo de un giro que comenzaba a plasmarse en ‘Aquellos ojos’, un EP publicado ya por el sello Canada que giraba en torno a esa canción que, confiesan, ha sido crucial en su carrera pese a ser poco menos que un accidente. Efectivamente, parece una versión original de un perdido grupo ye-yé, pero lo cierto es que es una deslumbrante composición original. Tan importante que les llevó a componer tres canciones más para acomoañarlas en ese disco, con temas tan poperos como ‘Eterno y normal’… que en realidad retrata una cruz de navajas, que decían Mecano.

Pero todavía no se atrevieron a dar el paso definitivo y virar por completo al castellano. Aun así, ‘Marathon‘ –de nuevo con Canada, en 2015– daba pasos hacia un sonido más controlado y compacto, aunque el fuzz y la distorsión seguían llevando la voz cantante con melodías imponentes y divertidas como las de ‘Lose Control’, ‘I Wonder’ o ‘Feels Dead (Siento muerte)’, la canción que ya contenía el título de su nuevo álbum. Y de nuevo, una canción cantada en español se alzaba sobre las demás: ‘Vivir sin ti’ pasa a los anales, con toda justicia, como el gran himno del tercer álbum de Mujeres. Las señales eran ya insoportables: urgía el giro de idioma o, quizá, podrían estar abocados a esfumarse.

De hecho lo pensaron cuando primero Martín –sustituido a las baquetas por Arnau Sanz, dibujante de cómics profesional curtido en grupos hardcore como Reaction Reaction! o Golpe Mortal– y luego el guitarrista Martí abandonaban el grupo en aras de otros proyectos vitales. Pero el ya trío decidió, como explicaban, jugársela y dar un volantazo que ha resultado ser crucial. Se plasmaría en ‘Un sentimiento importante‘, que se convertiría en el nuevo gran éxito comercial (dentro de unos ámbitos muy modestos, huelga decirlo) del grupo y del sello Sonido Muchacho. La eclosión de grupo y sello estaba apoyada en pepinazos de rock pogueable y tarareable hasta la catarsis, como ‘Vete con él’, ‘Siempre eterno’ o ‘Dije fácil’, con el respiro de algún medio tiempo brillante como el del corte titular. Trazaban así un nuevo camino en el que ‘Siento muerte’ supone un paso de gigante, siempre hacia adelante. Os dejamos con la playlist que resume en sonidos estas peripecias, secuenciada con la primordial intención de que el cante y el baile no cejen durante casi una hora, al menos.