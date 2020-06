Un precioso vídeo para ‘A amizade’ de Emilio José sirve de auto-homenaje a Discos Garibaldi por su 10º aniversario

Discos Garibaldi es un modesto sello establecido en Madrid que se ha venido caracterizando por lanzar pocas pero muy selectas referencias del pop independiente español. Siempre con singles de 7″ con ediciones muy cuidadas en todos los aspectos, se había distinguido por acoger proyectos a priori pequeños pero con proyección, como Emilio José o Doble Pletina, junto a otros aún más underground como Miguelito Nubesnegras o los daneses Windsurfing. En el último año, Ignacio –la persona tras el sello– echó el resto lanzando del tirón más referencias de las que había publicado hasta la fecha, con 7″ de La Estrella de David, Caliza, José Ignacio Martorell (Jonston), Alborotador Gomasio/Puzzles y Dragones, Estrella Fugaz y Miguelito Nubesnegras, de nuevo.

El sello cumplirá el próximo diciembre 10 años y, aunque su futuro parece incierto («el tema singles de vinilo no está muy boyante», nos reconoce), Ignacio ha decidido conmemorarlo con una pieza visual muy especial dedicada a la primera referencia del sello. Se trata de ‘A amizade‘, tema del artista gallego Emilio José que daba continuidad al singular perfil experimental que compendiaba en el vasto ‘Chorando apréndese’. Una canción realmente preciosa que abundaba en ecos de Beach Boys, la Tropicália brasileira y la electrónica lo-fi.

El vídeo, que adelantamos en exclusiva en JENESAISPOP, es obra de la ilustradora y animadora Serena Olivieri, que ha ya elaborado algún clip con esas herramientas para los mentados Alborotador Gomasio. En este caso, explica, «es una animación frame por frame constituida por alrededor de 2500 dibujos hecho a mano», en la que fluyen escenas de naturaleza y cotidianidad que acaban teniendo un punto mágico que emerge de la imaginación de la creador, con un resultado fascinante.

Serena, a petición de Ignacio, cuenta cuál ha sido la perspectiva que ha dado a la pieza: «Si tuviera que decir algo más sobre el video desde mi punto de vista, empezaría con una frase que me dijiste durante la cuarentena hablando del video: “Por favor, que sea optimista, haz que el video sea optimista”. (…) Diría que para mí trabajar en este video ha coincidido con una época desafortunadamente similar a la tuya cuando empezaste con el sello y ‘A amizade’. De todas formas creo que tiene un efecto revitalizador, porque no me he cansado de escucharla y de imaginar y dibujar tiempos mejores, pasados y futuros. Espero que el efecto catártico sea amplificado por las imágenes, y funcione para todos».

También hemos pedido a Ignacio que nos diera su propia perspectiva sobre esta canción y su sello, que conmemora una fecha tan importante en la complicada tesitura actual: «Solo miro la foto de mis padres en su viaje de novios en Mallorca, en noviembre, con más ilusión que realidad. Solo recuerdo que la vida se les fue por nosotros. Y cuando marcharon no podía dejar de pensar que su impronta desapareciera en hipotecas y filetes. Su recuerdo hoy, 10 años después, son 11 singles de vinilo, de 45rpm, que no habrán copado las listas de éxitos, pero perdurarán cual energía transformándose en universos infinitos. ‘A amizade’ representa todo lo que pido a la vida, no sé explicarlo con palabras, lo han hecho Emilio José, Laura y Marc y los Pletinas, Caspar y Bo, Miguel, David, José Ignacio, Lucas, Marco y los Alborotadores, Daniel y los Puzzles y Elisa. Lo de Los Pijamas era otra historia».