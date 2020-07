Aluna, sin George, anuncia su debut en solitario en el sello de Diplo y con portadón

Si Aluna Francis no dejó prácticamente de trabajar durante el periodo de gestación de su primera hija, Amaya, mucho menos iba a hacerlo después. La mitad de AlunaGeorge había publicado ya un par de singles en las últimas semanas que, de manera algo confusa, en Spotify aparecían etiquetadas también al nombre de su dúo con George Reid. Ahora, con la publicación de un tercer tema, la cosa se aclara: George (que ya había dejado de aparecer en las imágenes promocionales del grupo hace años) está al margen de lo que será el primer disco en solitario de Francis. En solitario… pero no sola: si ya en ‘Warrior’, su primer adelanto, colaboraba el productor SG Lewis, en la recién estrenada ‘Get Paid’ cantan y rapean con ella dos mujeres, Princess Nokia y Jada Kingdom.

Y no es casual que sean ellas, porque esta canción de ambientes dancehall pretende acometer la cuestión de la discriminación salarial hacia las mujeres, particularmente las de color: «‘Get Paid’ es una celebración aspiracional sobre las mujeres negras y de color siendo retribuidas, en oposición a la realidad de que estamos constantemente infravaloradas por nuestro trabajo. Por otra parte, esta es una canción sobre creer que merecemos ser pagadas porque, cuando la sociedad insiste en decirnos que no valemos la pena, interiorizamos esa idea , lo cual es más dañino porque nos detiene a la hora de hacernos valer».

No son esas las únicas colaboraciones de ‘Renaissance’, que es como se llama el disco que publica Mad Decent (sello de Diplo) el próximo 28 de agosto, sino que también participan activamente KAYTRANADA y el joven rapero Rema en ‘The Recipe’, otro de sus temas. Un disco que promete ser variado, a tenor de los temas presentados: si ‘Warrior’ hubiera cobrado todo el sentido en los discos de AlunaGeorge, ‘Body Pump’ también lo hace, pero mirándose más en el house de finales de los 80, primeros 90. Además de su tracklist completo, Aluna ha mostrado también el portadón de ‘Renaissance’, que es una interpretación contemporánea de la célebre escena del Sombrerero Loco de ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

Tracklist de ‘Renaissance’:

01 “I’ve Been Starting to Love All The Things I Hate”

02 “Warrior” [ft. SG Lewis]

03 “Sneak”

04 “Envious”

05 “Don’t Hit My Line”

06 “Get Paid” [ft. Princes Nokia & Jada Kingdom]

07 “The Recipe” [ft. KAYTRANADA & Rema]

08 “Body Pump”

09 “Ain’t My Business”

10 “Off Guard”

11 “Back Up”

12 “Pressure”

13 “Surrender”

14 “Whistle”