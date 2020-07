Se busca a… Lady Gaga en ‘Chromatica’

Este viernes 24 de julio arrancaba originalmente la gira de ‘Chromatica‘ de Lady Gaga, que ha sido aplazada a 2021 debido a la pandemia. Con la gira pospuesta cabría pensar que Gaga hubiera maquinado algún plan para seguir promocionando su excelente nuevo disco desde el confinamiento, pero desde el lanzamiento del espectacular videoclip de ‘Rain on Me’ con Ariana Grande, estrenado el pasado 22 de mayo y rodado meses antes de la pandemia, apenas ha publicado un extraño «lyric video» para ‘Sour Candy’ con BLACKPINK -sin que este tema haya sido lanzado oficialmente como single- y un par de remezclas de ‘Rain on Me’ por Purple Machine, a los que pronto seguirán dos nuevos remixes para ‘Stupid Love’ (por Ellis) y ‘Free Woman’ (por la gran Honey Dijon).

La «ausencia» de promoción de ‘Chromatica’ puede explicarse más allá de que su gira haya sido lógicamente postergada al año que viene. En primer lugar, las muerte de George Floyd el pasado mes de mayo daba la vuelta al mundo a muy pocos días del lanzamiento del disco, y Gaga decidía entonces centrarse en apoyar el movimiento Black Lives Matter, por ejemplo cediendo su perfil de Instagram a activistas y organizaciones del movimiento para «amplificar sus voces», como hacían también otros artistas como Selena Gomez.

Pero sobre todo existe una razón comercial, pues el disco se está manteniendo dignamente en listas sin necesidad de haber llevado a cabo dicha gira ni de pensar posibles terceros o cuartos singles: es a día de hoy el 10º disco más vendido de 2020 en todo el mundo, de hecho está a punto de alcanzar el millón de copias vendidas, y parece que le queda cuerda para rato pues ‘Rain on Me’ sigue fuerte en listas (top 4 en Reino Unido, top 28 en Estados Unidos) y es una de las varias canciones del verano que nos está dejando este extrañísimo inicio de década. Las comparaciones son odiosas pero oportunas: Mientras The Weeknd ha sacado un «remix» de ‘In Your Eyes’ con Doja Cat y este mismo miércoles un vídeo animado para ‘Snowchild’, Katy Perry se ha currado algunos de los directos más llamativos de la cuarentena y Dua Lipa se ha dignado a sacar un cuarto single de ‘Future Nostalgia‘ para el que también ha presentado un vídeo animado, Lady Gaga no está haciendo nada y le está funcionando.

¿Pero hasta dónde llega la aparente indiferencia de Gaga hacia la promo de ‘Chromatica’? De acuerdo que la situación actual está dificultando enormemente las cosas, pero tampoco está impidiendo a algunos artistas seguir defendiendo sus nuevos trabajos. Lady Gaga parece haber optado por esperar a poder hacer las cosas como es debido, y visto lo visto, le está yendo bien; pero la sensación que está dejando la escasa promoción del álbum es de cierta dejadez y abandono. Efectivamente parece que esta etapa ya sea cosa del pasado a pesar de que ‘Chromatica’ era editado hace apenas dos meses. No está habiendo nuevos singles cuando la competencia era escasa al menos hasta la bomba que acaba de soltar Taylor Swift y por ejemplo ‘Free Woman’ o ‘911‘ podrían funcionar… pero tampoco se está potenciando ‘Rain on Me’ o ‘Sour Candy’ de ninguna manera; y quizá por lo doloroso de algunos temas tratados en el álbum, la cantante tampoco ha concedido demasiadas entrevistas para hablar de él.

Al margen de estas decisiones creativas y promocionales que necesariamente involucrarían a mucha más gente, Gaga tampoco se está prodigando demasiado en las redes estos días y apenas ha vuelto a ellas para mencionar su línea de cosméticos o su colaboración con una marca de relojes. Gaga, ¡has sacado un disco! ¿La bueno de todo este asunto? Que cuando Stefani Germanotta quiera volver a lo grande, difícilmente el público le dará la espalda, pues ‘Chromatica’ está demostrando una resistencia comercial envidiable. ¿Lo malo? A pesar de las circunstancias, la experiencia fan de esta nueva etapa de Lady Gaga está siendo un aburrimiento. Entre lo más emocionante que ha pasado, un montaje de ‘Babylon’ con escenas de ‘Pose‘ que da todas las ganas que ser oficial…