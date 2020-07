‘Post Humorous’ es la canción sobre la muerte vista por un niño que encumbra a Gus Dapperton como autor

Si días atrás hablábamos de los primeros pasos de la neozelandesa BENEE tras el exitazo de su single ‘Supalonely‘, hoy hablamos de lo que planea su compañero en esa canción y que ha visto su popularidad propulsada a niveles insospechados. Nos referimos al neoyorquino Gus Dapperton, un artista que también surgió del underground… y que por el momento no planea abandonarlo. Dapperton ha anunciado la publicación el día 18 de septiembre de su segundo disco de estudio, ‘Orca’, una metáfora sobre “cómo todos somos animales en jaulas y cómo no podemos comprender nuestro sufrimiento a partir de la apariencia física”.

Producido por él mismo y con Mark «Spike» Stent (Frank Ocean, Lady Gaga, Beyoncé) en las mezclas, Gus compuso ‘Orca’ mientras presentaba por todo el mundo su debut ‘Where Ponny People Go To Read‘, movido por la «inestable» vida en la carretera: “Mi vida y hábitos se habían vuelto extremos. No dormía ocho horas por las noches, bebía y tomaba drogas constantemente. No comía sano. Y, además, actuaba. Un concierto puede ser inspirador, una cima de emociones; pero si algo sale mal puede ser devastador”. Esa «montaña rusa emocional», sumado a su «deseo de volver a casa», llevó a Dapperton hacia la depresión y aspectos oscuros de su intimidad, pese a aparentar externamente que todo estaba bien, conectando con la explicación del título del álbum.

Ese sufrimiento ya se exploraba en ‘First Aid‘, primer adelanto del nuevo disco, donde esos «primeros auxilios» se aplican a lo anímico –»siento lo de mi cabeza», comienza cantando Gus mientras rasga su guitarra acústica–. Y lo hace también en el segundo, la maravillosa ‘Post Humorous’ presentada un par de semanas atrás y que es hoy nuestra Canción del Día. En este caso, aunque de una manera más difusa, parece explorar cómo afecta a un niño cuando se hace mayor vivir la muerte de cerca a tan tierna edad –ya su título es un juego de palabras sobre el primer verso, que habla de hacer chistes en funerales–. Pero no lo hace de una manera taciturna sino con un inconmensurable brillo pop, no sin un poso de tristeza precioso en sus incontables giros melódicos.

Dapperton también parte en este caso de una instrumentación mínima, pero la adición de instrumentos va elevando la canción hasta la explosión pop de su estribillo. Y sigue creciendo de intensidad con la interpretación vocal de Gus, que hacia los segundos pre-coro y estribillo impacta con ese desgarro vocal casi punk tan reconocible en él. Especialmente emotiva es la imperdible versión en vivo que ha mostrado hace pocos días, interpretada con su banda en el salón de su casa, donde destaca junto a la suya la voz de su hermana Amadelle –teclista y corista de la banda–, que muestra un timbre que por momentos, gracias al tono melancólico de la canción, nos transporta hasta los mejores Cranberries y la añorada Dolores O’Riordan. Una verdadera maravilla que hace que aguardemos por ‘Orca’ con enorme interés.

Tracklist de ‘Orca’:

1. Bottle Opener

2. First Aid

3. Post Humorous

4. Bluebird

5. Palms

6. My Say So (feat. Chela)

7. Grim

8. Antidote

9. Medicine

10. Swan Song





