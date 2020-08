‘Mamichula’, nuevo número 1 de singles en España

‘Mamichula‘ de Trueno con Nicki Nicole, Bizarrap, Taiu y Tatool es el nuevo número 1 de singles en España. Esta melancólica balada de hip-hop de corte clásico, que alterna raps masculinos con melodías vocales femeninas, e incluye el extraño sonido de un violín, lleva días en el top 1 de las canciones más escuchadas de Spotify España, lo cual es toda una rara avis en esta lista habituada a premiar sobre todo ritmos de reggaetón. Solo una semana le ha durado a J Balvin y Tainy ocupar esa posición con ‘Agua‘, si bien este tema solo baja al número 2 de la lista. La subida más significativa de la semana, la firma Karol G con su ‘Ay, Dios Mío!‘, que sube del 13 al 8.

En cuanto al resto de entradas, Maluma coloca ‘Hawái’ en el número 19, siendo de hecho la entrada más fuerte de la semana. Le siguen en el 21 Aitana y Morat con su nuevo single conjunto, ‘Más de lo que aposté‘, y a continuación, en el 29, Bad Gyal con su nuevo reggaetón de bombo clásico, ‘Aprendiendo el sexo‘.

Ya entre la parte media y baja de la tabla entran ‘A Güiro’ de Rada Pabön, en el 40; el remix de ‘Dime bbsita’ de Robledo con Ovy on the Drums, Lalo Ebratt y Omar Montes, en el 54; o ‘Dembow 2020’ de Yandel con Rauw Alejandro, en el 68. Unas posiciones por debajo, en el número 78, Billie Eilish coloca su nuevo single, ‘My Future‘, que ha tenido muchísima mejor suerte en Estados Unidos y Reino Unido, donde ha sido top 6 y top 7; respectivamente. Finalmente, ‘Como estrellas’ de L.A. Young entra en el 79.