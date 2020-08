Tkay Maidza / Last Year Was Weird, Vol. 2

Tkay Maidza es una de las raperas más versátiles y prometedoras de su generación. Su debut bebía del sonido electro-global de M.I.A. sin dejar de lado el electropop (‘Simulation’) o el grime (‘State of Mind’), y su EP de 2018 ‘Last Year Was Weird, Vol. 1’ se abría con un estupendo tema reggae llamado ‘Big Things’ que podría haber cantado Rihanna, así como coqueteos con el trap (‘Flexin’) o el R&B contemporáneo (‘White Rose’). La artista australiana de origen zimbabuense se merendaba todas estas producciones con su implacable «flow», sin absolutamente nada que envidiar a los de Azealia Banks o Doja Cat; y su delicada y expresiva voz, de las que crean adicción.

Mientras el mundo se pregunta por qué Tkay Maidza no es más famosa, la joven de 23 años acaba de publicar la segunda parte de aquel EP titulado ‘Last Year Was Weird’ que desde luego no vio venir 2020. Puede ser su mejor trabajo hasta la fecha a pesar de durar exactamente 26 minutos. Desde luego, acoge ya la que puede ser su mejor canción, ‘Shook‘, un pepinazo de hip-hop con ritmos bounce que debería sonar en toda discoteca moderna que se precie en cuanto se pueda. Similar a ‘Tempo‘ de Lizzo, pero mejor en todos los sentidos, especialmente en el rap, donde Tkay suelta referencias bastante bien traídas a TikTok, Tetris o a Michael Jackson («Two up, flip to a racist, I Billie Jean, niggas tryna get in my fraction, I Jackson, puttin’ him to bed with the napkin»), el tema podría haber sido un hit de Kelis, Gwen Stefani o Fergie en otra época.

Dentro de la versatilidad que caracteriza a Tkay, ‘Last Year Was Weird, Vol. 2’ presenta otros aciertos. El de abrirse con una canción aparentemente acústica como ‘My Flowers’ para después esta sacar toda su artillería pesada con un beat volcánico que parece inspirado en ‘Homogenic’ de Björk, es uno de ellos. Pero también lo son el deep-house chic de ’24k’, que suena tan caro como los kilates a los que alude su título, y a su vez idóneo para petarlo en verano; la agresiva ‘Awake’ con JPEGMAFIA, que habla sobre no poder dormir por culpa del TDAH y cuenta con una producción que remite tanto a ‘Yeezus’ como a las cazuelas de PC Music; o la sorprendente bossa nova con ritmos trap de ‘You Sad’. Y aún no hemos llegado al single principal del EP, un ‘Don’t Call Again‘ con Kari Faux de sonoridades R&B en el que Tkay sale adelante de las mentiras de un chico para «florecer como un loto». Es un tema sexy y elegante de esos que marcan un antes y un después en la carrera de cualquier artista, por su componente accesible capaz de ser apreciado por cualquiera. Realmente, como la totalidad de este fantástico EP que ya está tardando en poner a su autora en el mapa y en todas las playlists posibles.

Calificación: 7,9/10

Lo mejor: ‘My Flower’, ’24k’, ‘Shook’, ‘Don’t Call Again’

Te gustará si te gusta: Nicki Minaj, Azealia Banks, Doja Cat… las buenas raperas, en definitiva

Youtube: vídeo de ‘Don’t Call Again’