Janelle Monáe estrena la funky ‘Turntables’, nuevo single… para un documental

Janelle Monáe había anunciado que hoy 8 de septiembre compartiría «algo nuevo». Efectivamente, la autora de ‘Dirty Computer‘ edita hoy nueva música, en concreto un nuevo single que, avisamos, no es el primer adelanto de un hipotético nuevo álbum, pues de hecho Janelle no es conocida precisamente por publicar muchísima música: en 10 años apenas ha lanzado tres discos.

Lo que sí puede escucharse hoy por parte de Janelle Monáe, una de las artistas más infravaloradas del momento a nivel comercial (sus discos nunca han sido superventas aunque lo merecieran, sobre todo el primero), es un nuevo tema llamado ‘Turntables’ que Janelle ha grabado para la película ‘All In: The Fight for Democracy’, dedicado a la política de Georgia Stacey Abrams y que se estrena la semana que viene en Amazon. Se trata de un minimalista tema de funk que se crece al final, con la entrada de unos coros góspel.

‘Turntables’ supone un nuevo episodio en el vínculo de Janelle con el cine y la televisión: la cantante ha triunfado con películas como ‘Hidden Figures’ o la oscarizada ‘Moonlight‘, galardonada de hecho con el Oscar a Mejor película; actualmente aparece en la serie ‘Homecoming‘ y este año ha protagonizado uno de los mejores momentos en la gala de los Oscar gracias a sus actuaciones musicales.

Entre los logros musicales recientes de Janelle se encuentra por supuesto ‘Dirty Computer’, su último disco, el cual, publicado en abril de 2018, obtenía más adelante una nominación a Mejor álbum en los Grammy (ganado por Kacey Musgraves). El álbum se presentaba con el hit ‘Make Me Feel’, además de con una película en la que podían escucharse todas sus pistas acompañadas de sus respectivos visuales; y contenía grandes colaboraciones como la de Grimes en ‘Pynk’ y, de manera inaudita, la de Brian Wilson de los Beach Boys en la intro.