Janelle Monáe celebra 10 años de ‘The ArchAndroid’ como protagonista de la segunda temporada de ‘Homecoming’

Hace unas horas se cumplían 10 años del lanzamiento de ‘The ArchAndroid‘, álbum de debut (tras el EP ‘Metropolis: The Chase Suite’) de Janelle Monáe con el que sentaría las bases para convertirse en una de las más interesantes artistas de la actualidad. Un disco que, con una visión futurista asentada en el pasado de la música afroamericana, fusionaba pop, soul, funk, hip hop, rock y psicodelia de una manera abrumadora. Apadrinada por Stevie Wonder y Prince, se afianzaría en años posteriores con trabajos tan sólidos como ‘The Electric Lady‘ (2013) y ‘Dirty Computer‘ (2018), a la vez que daría sus primeros pasos como actriz en el stardom de Hollywood interviniendo en películas como ‘Moonlight‘ de Barry Jenkins –ganadora del Oscar a Mejor película en 2017, aquella vez que se nombró por error a ‘La La Land’– y ‘Figuras ocultas‘ (2016), donde interpretaba a la matemática e ingeniera de la NASA Mary Jackson.

De hecho, y pese a que la vimos en Primavera Sound 2019 presentando ‘Dirty Computer’ y abriendo los últimos Oscar con un impactante número de apertura, desde entonces se ha prodigado casi más en el cine que en la música. Tras aparecer el año pasado en filmes como ‘Bienvenidos a Marwen’ (Robert Zemeckis), ‘Ugly Dolls’ (poniendo voz a uno de los personajes de animación) y ‘Harriet’ (biopic de la abolicionista Harriet Tubman), sus grandes planes para 2020 siguen ligados a las pantallas. De hecho, puede que en breve sea casi tan conocida o más por ellos que por su música.

Porque este mismo viernes se estrena la segunda temporada de ‘Homecoming‘, serie de Amazon Prime Video producida por Julia Roberts que, de hecho, también protagonizó su recomendable primera temporada, creada y dirigida por Sam Esmail (‘Mr. Robot’). La nueva tanda de capítulos no tiene a Esmail y Roberts, pero sí a Monáe como protagonista principal de una trama que la sitúa en otro plano de la misma distopía, de nuevo con elementos de terror u ciencia ficción y un trasfondo político-social, a tenor de sus tráilers. Además de esta serie, en verano llegará ‘Antebellum’, filme de terror de los mismos productores de ‘Déjame salir‘ y ‘Nosotros‘ de Jordan Peele y con Monáe como protagonista, que se antoja como uno de los estrenos del verano para el género. Si es que los cines recuperan su actividad, claro.