Clean Bandit se apuntan otro éxito inaudito: ‘Tick Tock’, en compañía de Mabel y 24KGoldn

Mientras algunos se desviven por conseguir un hit a través de todo tipo de descuentos, actuaciones y videoclips, parece que a algunos les salgan las cosas bien casi sin esfuerzo. Clean Bandit pasaron desapercibidos por las listas cuando hace 3 semanas se publicaba su nuevo tema, que se llama casi, casi, como la red social de moda, ‘Tick Tock’, pero desde entonces el tema no ha dejado de crecer en las listas.

‘Tick Tock’ fue top 40 por los pelos a su salida, y cuando parecía sentenciado, pasó justo todo lo contrario: no ha dejado de ascender, ya es número 14 en Reino Unido y pronto asaltará el top 10. Más aún, el tema ha aparecido al fin en el top 200 global de Spotify casi un mes después de su lanzamiento, dada su buena aceptación en lugares como Noruega, Suecia, Alemania u Holanda. España no está aún entre los países que más está celebrando la nueva idea de los autores de ‘Rather Be’ y ‘Rockabye’ pero parece cuestión de tiempo que el mundo entero se rinda ante lo nuevo del grupo.

La canción es exactamente lo que uno esperaría que Reino Unido enviara a Eurovisión, pues dura 3 minutos exactos y tiene sus armas al respecto, como la sencillez y lo al grano que va. Una lástima que la televisión británica no se decida a seguir esta línea, ni siquiera en cuanto a co-autorías. En la carrera de Clean Bandit, en cambio, no supone riesgo alguno, en una lista de canciones indiferenciables unas de otras, en su alternancia de la EDM con los arreglos orquestales y pese a que ya hace tiempo que el violinista de los inicios Neil Amin-Smith no forma parte del grupo y dejó su Instagram oficial abandonado a su suerte.

Creada antes de la pandemia como una colaboración con Mabel, aún en boca de todos por el éxito de ‘Don’t Call Me Up’, la canción habla sobre estar obsesionada con un chico. Se presupone el primer single del tercer disco de Clean Bandit (en 2018 sacaban ‘What Is Love?‘), cuya fecha de lanzamiento aún está por determinar, pero además es ya un extra en el debut de Mabel: lo creáis o no podéis encontrarlo en las plataformas de streaming como parte de ‘High Expectations‘ como si siempre hubiera estado allí.

Jack Patterson de Clean Bandit ha negado cualquier tipo de relación con la red social TikTok, pese a que no ha hecho ningún mal un poco de promo extra; y la participación del rapero 24KGoldn, muy conocido por hits como el peculiar ‘CITY OF ANGELS’ -peculiar por su uso de las guitarras eléctricas- y ‘Valentino’, ha tenido que grabarse desde la distancia, pues no se ha podido quedar en persona.

’Tick Tock’ se ha presentado con un colorido vídeo en el que Mabel aparece en la ventana de una casita como de cuco, mientras el resto de miembros participantes también tienen su aparición estelar. A la caza de más y más puntos para las listas, se ha estrenado una versión acústica, acompañada igualmente de un videoclip con una estética muy similar, no apta para diabéticos. El tema también ha sido promocionado en la final de The Voice Kids UK, donde Clean Bandit y Mabel lo interpretaron en vivo.